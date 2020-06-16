З 1 липня в Україні запрацює відкритий ринок газу: споживачі зможуть легко змінювати постачальника газу.

Українцям приходять дві платіжки на газ: одна за сам газ, а інша за його транспортування. З липня зростуть тарифи на транспортування газу. Водночас українцям дозволять змінити постачальника газу значно легше, ніж це є зараз – про це читайте у матеріалі 24 каналу.

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Як зміняться тарифи на транспортування газу

По всій Україні зросте вартість транспортування газу для населення з 1 липня. Винятком є Київ, де ціна залишиться найнижчою в Україні – 0,34 гривні. Натомість мешканці Львівської області, які є споживачами ТОВ "Спектргазу" замість 2,39 гривні за транспортування одного кубометру газу – платитимуть 3,28 гривні. Це найвища по Україні ціна.



Тарифи на транспортування газу / Інфографіка 24 каналу

Від чого залежить ціна транспортування

У великих містах транспортування газу дешевше, бо густота населення вища, а відстані навпаки менші і відповідно компаніям виходить дешевше доставити газ у багатоповерхівку, ніж у приватні будинки у віддаленому селі.

У Києві мільйон квартир, мережі доволі короткі, а споживачів багато. Там, де тариф більший, мережі довші, а споживачів менше, тому треба більше коштів на їх утримання. За цим має стежити НКРЕКП,

– каже Олександр Сергієнко, директор дослідницького центру "Інститут міста" в коментарі Gazeta.ua.

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Як змінити постачальника газу

НКРЕКП прийняла рішення, що українці можуть швидко та просто змінювати постачальника газу. Це ще один крок у рамках реформування газового ринку, чого чекають від нас міжнародні партнери, в тому числі МВФ.

Як змінити постачальника

Потрібно вибрати нового постачальника газу;

Написати заяву-приєднання новому постачальнику.

З липня споживач газу може змінювати постачальника буквально в один клік: потрібно відправити новому постачальнику заяву-приєднання. Все інше за вас зробить новий постачальник за допомогою сучасних інформаційних технологій,

– написав голова Нафтогазу Андрій Коболєв.

Українці можуть змінювати постачальника коли захочуть, навіть кожного місяця. При цьому неважливо чи має людина борг перед минулим постачальником. Можна змінити, а потім сплатити.

Важливо, що для цього не потрібно прокладати нову трубу, адже за це відповідають газорозподільні компанії. З 1 січня постачанням та транспортування газу займаються різні юридичні компанії, тому і приходять дві платіжки. До слова, змінити газорозподільчу компанію також можна.

Скільки часу займе зміна постачальника

Голова Нафтогазу сказав, що спрощена процедура зміни постачальника в "один клік" займе 3 дні. Проте Олег Діденко, директор ДК "Газ України", у блозі на Економічній правді з цим не погоджується і зазначає: "І ніяких трьох днів для зміни постачальника, як вже дехто спробує подати: пункт 9 нового розділу V однозначно визначає, що зміна постачальника має бути завершена в термін не більше трьох тижнів з дня отримання новим постачальником заяви-приєднання до договору постачання природного газу від побутового споживача."

Ще один закон для вигляду чи справжня реформа

Так, як тепер можна буде змінити постачальника, вже пів року можна змінити газорозподільчу компанію. Тільки проблема в тому, що справжньої конкуренції, яка і формує вільний ринок, немає. Облгази просто створили ще юридичні компанії, назвавши їх облгаззбути, і при цьому майже нічого не змінилося.

Чи буде так і з постачанням газу – питання часу. Олег Діденко вважає, що компаніям з постачання газу буде важко залучити нових споживачів.

Необхідно створити єдиний, відкритий для всіх постачальників, реєстр побутових споживачів. Наразі ж кожний постачальник має реєстр власних споживачів, який є закритим для інших постачальників,

– розповів експерт.

Коли українці можуть змінити постачальника

Фактично це можна зробити хоч сьогодні, але процедура доволі складна та тривала. Може зайняти тижні чи понад місяць. І потрібно мати погашену заборгованість. Нова постанова повинна спростити процедуру.

В Україні планували відкрити ринок газу для побутових споживачів 1 травня, але через пандемію COVID-19 та карантин, відкриття перенесли на 1 липня. І досі немає впевненості, що ринок таки відкриють у липні.

Разом із відкриттям ринку в Україні хочуть скасувати ПСО (Public Service Obligation – зобов'язання продавати газ на потреби населення та теплокомуненерго за фіксованою ціною).

Як формується тариф на газ для населення

Ціну встановлює "Нафтогаз" щомісяця, але вона не може бути нижча за вартість газу на нідерландському газовому хабі TTF плюс вартість його доставки до України. Таким чином до оптової ціни додають ПДВ, націнку газзбутів і "Укртрансгазу".

На думку Олега Діденка, доволі дивно формувати тариф на основі європейських цін, коли Україна на 70% забезпечує себе газом і лише менше третини – закуповує (за даними за 2019 рік Україна видобула 20,7 мільярда кубометрів, а спожила 29,8). Така ціна вигідна деяким учасникам українського ринку газу, зокрема олігарху Дмитру Фірташу, якому належить "Регіональна газова компанія" (РГК), яка контролює 70% розподілу та роздрібного ринку газу.

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Українці щомісяця бачать нижчу ціну за газ у платіжках. Проте це не заслуга України, а наслідок світового падіння цін на газ через поширення коронавірусу та кризи. Насправді ж нова формула, за якою вже пів року формуються ціна, навпаки їх підніме, як тільки ціна на світовому ринку повернуться до норми.