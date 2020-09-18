Після карантину дедалі популярнішим стає житло у передмісті, тому восени ціни на нього можуть підскочити на 15%. А от попит на однокімнатні квартири у Києві продовжує падати.

Традиційно восени ринок нерухомості починає оживати після літнього затишшя, але в цьому році всі звичні процеси змінив карантин. Розповідаємо, що буде з попитом та цінами на нерухомість цієї осені у матеріалі 24 каналу.

Читайте також Як платити податок на нерухомість в Україні у 2020 році

Що відбувається на ринку нерухомості

Карантин дуже вплинув на український ринок нерухомості. Будівництво нових об’єктів призупинилося, а попит суттєво впав. Тим не менш, у кінці літа та на початку осені ринок нерухомості поступово почав оживати.

Експерти розповідають, що будівництво призупинялося через те, що для того, аби побудувати багатоквартирний будинок, компанії-забудовнику потрібно акумулювати до 70% його кошторисної вартості, а таких грошей у багатьох просто немає. Про це розповідає Чингіз Кішіев, СЕО Caspian Service в Україні.

Собівартість будівництва односекційного 24-поверхового будинку в столиці обходиться забудовнику в середньому до 2,5-3 мільйонів доларів. Таких ресурсів у багатьох компаній-забудовників просто немає, а у великих гравців доходи від продажів перерозподіляються в будівництво нових проектів, — поясняє Чингіз.

Він додає, що саме тому компанії часто реалізують проекти в партнерстві з іншими девелоперами. Тому що будувати тільки за рахунок продаваних квартир — це додатковий ризик. Адже може виявитися так, що компанія не будує, тому, що немає коштів від продажів, а продажі зупинилися через те, що немає динаміки на будмайданчику. На думку експерта, найближчим часом будівельному середовищу доведеться переформовуватися.

Вікторія Нерода, експерт ринку нерухомості, розповідає, що активно на ринок цієї осені вплинуть три фактори: місцеві вибори, карантин і курс валют. Вона додає, що покупець все частіше звертає увагу на невеликі компанії з відмінною репутацією, відмовляючись від проектів великих гравців.

"Важливим залишається питання наявності у забудовника достатньо власних ресурсів для фінансування будівництва", — каже Нерода.

Восени ціни на житло можуть збільшитися / Фото Pixabay

Який зараз попит на нерухомість

Звісно, що під час карантину людям було не до купівлі житла, адже нестабільна ситуація в країні та світі змушувала відкласти прийняття таких важливих рішень. Втім, цікаво, що за період карантин збільшився відсоток квартир у передмісті Києва, які купують у розстрочку. Так, якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2019 році, то кількість таких квартир збільшилася на 10-12%.

Через невизначеність у зв'язку з тривалістю карантину і можливими кризовими явищами в економіці країни, багато покупців, які мають достатньо коштів для придбання квартири за 100% вартість, прийняли рішення скористатися програмами розстрочки від забудовника, — каже Нерода.

Найбільшою популярністю користувалася програма розстрочки "50 на 50", тобто покупці вносили перший внесок у розмірі 50% від вартості квартири, а залишок виплачували після того, як об’єкт ввели в експлуатацію.

Вікторія Погасій, директор по маркетингу житлового комплексу BASA City, зазначила, що, наприклад, за підсумками 8 місяців 2020 роки кількість придбаних квартир в новобудовах передмістя Києва становить 60% від усього обсягу продажів в Київському регіоні. Загалом, через карантин багато людей почали цікавитися житлом саме у передмісті, щоб бути ближчими до природи та знаходитися подалі від міської метушні.

Так, до 1/3 покупців житла в приміських комплексах здійснюють усвідомлений переїзд. При цьому дуже часто покупці відмовляються від міської 1-кімнатної квартири в 40-50 квадратних метрів в спальному районі, вважаючи за краще купувати 2-3-кімнатні квартири площею 65-80 квадратних метрів в передмісті, — каже Погасій.

Також по темі Без рієлтора – ніяк: що зміниться після прийняття нового законопроєкту про нерухомість

Вона додає, що, крім постійно високого попиту на 1-кімнатні квартири, як об'єкта для інвестицій, українці частіше почали купувати житло для себе. На думку експертки, у Києві попит буде концентруватися на об’єктах з підвищеним рівнем комфорту та поблизу метро.

"Втрачають свою популярність об'єкти економ-класу: з початку року попит на таке житло знизився як мінімум на 15%. Покупець націлений на ті об'єкти, які крім самих квартир, пропонують новий образ життя, створюючи об'єкти повсякденному, необхідної інфраструктури, створюючи закриту територію тощо", — пояснює Погасій.

Сергій Родлер, аналітик ТелеТрейд, також розповів, що карантин призвів до збільшення попиту на таунхауси і заміські будинки, чого не відбувалося з часів кризи 2008 року, яка сильно вдарила по ринку через подорожчання іпотеки і падіння попиту.

Активно зростає попит на двох і трикімнатні квартири, тоді як ще зовсім недавно переважав інтерес до однокімнатних, що свідчить про прихід на ринок покупців, охочих не тільки зберегти капітал, а й придбати житло у власне користування, — відмітив Родлер.

Експерти впевнені, що українці дедалі частіше купуватимуть житло у розстрочку / Фото Pixabay

Що буде з цінами на нерухомість

Сергій Родлер додає, що у другій половині літа число угод на вторинному ринку зросла майже в два рази в порівнянні з минулим роком, але головним чином це пов'язано з недовірою до первинного ринку, скорочення обсягів нового будівництва і відкладеним попитом після карантину.

"Найближчим часом варто очікувати зниження числа покупок. Якщо зростання цін і станеться, то тільки в гривні, але ніяк не в доларах, так як картина на ринку навіть близько не схожа на дефіцитну. Однак, очікуване падіння курсу до 30 грн за долар цілком здатне привести до подорожчання нерухомості в середньому на 3-5%", — прогнозує експерт.

В той же час експерти кажуть, що ціни на житло у передмісті будуть рости, а привабливість розстрочки буде домінантою серед всіх способів придбання житла. Про це розповів Чингіз Кішіев.

Що стосується цін, то цієї осені очікуємо зростання вартості житла в середньому близько 15% в Києві і в найближчих передмістях, — повідомляє експерт.

Вікторія Погасій впевнена, що ціни на житло в передмісті також зростуть на 10-15%, а от у самому Києві різкого коливання цін очікувати не варто.

"В Києві зростання вартості житла в осінній період може скласти 3-5%. При цьому, в основному, зростання вартості відбудеться планово в тих об’єктах, які зараз активно будуються", — говорить Погасій.