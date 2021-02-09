Історія показує, що під час різних ринкових перетворень і турбулентності в компаніях часто з'являються нові ролі і нові керівники.

В улюбленому The Economist вийшла невеличка колонка з аналізом, проведеним Linkedin про появу нових корпоративних ролей C-Suite в пандемічному 2020 році. Ось повна колонка. Отже, що ми маємо?

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Історія показує, що під час різних ринкових перетворень і турбуленцій в компаніях часто з'являються нові ролі і нові керівники.

Такий феномен зрозумілий, так як дозволяє, з одного боку, компаніям направити необхідні ресурси для вирішення нових насущних проблем, і знайти внутрішні / зовнішні таланти для їх вирішення. А з іншого боку – продемонструвати внутрішньому (персоналу) і зовнішньому (ринкам) світові, які проблеми топ менеджмент організації вважає на даному етапі важливими і пріоритетними для вирішення.

Іноді такі нововведення стають комічними, як наприклад, поява років 10 назад позицій "Chief listening officer" (Головний слухаючий), які були покликані відреагувати на зростання популярності соціальних мереж, і важливості "чути", що говорять ваші клієнти або співробітники.

Але що показав 2020?

Звісно, великі компанії зараз важко уявити без Chief Sustainability officers – керівників блоку сталого розвитку (ESG) і соціальної відповідальності (CSR). І в 2020 році компанії продовжували шукати таких керівників.

Хто ще з'явився в корпоративних headquarters? Звичайно, ж Chief Medical officers – Головні медичні керівники. У багатьох компаніях, в яких є ризик для життя та здоров'я працівників – в транспорті або в добувній промисловості такі позиції були і раніше.

Однак, поява попиту на такі позиції в 2020 повинно бути всім зрозуміло. У нас, в Раді директорів МВФ, ми спілкуємося з людиною, який виконує таку роль, як мінімум раз на квартал. І опитування Linkedin показує, що багато компаній наймали таких керівників в минулому році. Беручи до уваги, що пандемія далека ще від закінчення, такий тренд можна буде спостерігати і в 2021 році.

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Карантин та зниження доходів стали потужним поштовхом

Ще одна цікава керівна вакансія, яку стали заповнювати корпорації – Chief Remote officer – керівник по дистанційній роботі. Знову-таки закономірний хід в 2020 році, коли до 50% співробітників працювали "на удаленке". Завданнями таких керівників стали розробка кращих практик і процедур для WFH.

Не до кінця зрозуміла роль цих людей після повернення людей в офіси, але багато компаній вже заявили, що планують продовжувати WFH для багатьох співробітників і після кризи, так що, можливо, робота у них все ще буде, хоча невеликі компанії навряд чи зможуть собі дозволити розкіш фінансувати таких фахівців.

Експерти з PwC, які згадуються в колонці, також вказують на те, що багато компаній перестають наймати людей на позиції Chief Digital officers або Chief data officers – швидше за все розуміючи, що в сьогоднішньому світі цифрові технології і управління даними повинні пронизувати всі напрямки діяльності, а не бути окремими ізольованими острівцями (silos) всередині організацій.

При цьому компанії продовжують шукати Chief Revenue officers або Chief Growth officers – керівників, відповідальних за зростання доходів / продажів. У 2020, коли динаміка продажів в різних сегментах сильно залежала від пандемії, частка нових призначень в цих позиціях зросла в два рази, у порівнянні, наприклад, з 2017 роком.

Однак, керівну позицію, яка показала найбільший ріст в призначеннях в 2020 році, теж легко можна було передбачити: Chief Diversity officers – керівників, які займаються питаннями різноманітності (diversity) всередині корпорацій.

Йдеться і про расове різноманіття на тлі руху BLM, і про гендерні політиків на тлі #MeToo, і питання інклюзивності LGBTQ + спільнот всередині організацій, і про питання ейджизму – всі ці питання в сучасному суспільстві досить політизовані і вимагають зважених корпоративних політик. Попит на такі позиції тільки в 2020 році виріс на 90%, і, беручи до уваги, що ще не багато компаній ще мають в штаті таких керівників, виглядає так, що тренд буде продовжений і в наступні роки.

На закінчення зазначу, що не потрібно вихваляти або засуджувати такі зміни – вони ільки відображають динаміку корпоративного і громадського фокусу на даному етапі розвитку суспільства та бізнесу. Однак, якщо компанії все ж взялися за питання різноманітності або сталого розвитку серйозно, хотілося б, щоб вони ставилися до цього по-справжньому серйозно, а не просто реактивно відповідали на запит суспільства.

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Наскільки компанії серйозні в цьому питанні, ми зможемо зрозуміти, коли побачимо, що Chief Sustainability officers або Chief Diversity officers, в правліннях корпорацій сидячи за одним столом з Chief Risk officers, Chief Financial officers і Chief Sales officers, матимуть той же рівень голосу при розробці та імплементації корпоративних стратегій. Тоді ми зможемо сподіватися, що до майбутніх криз корпорації підійдуть більш підготовленими