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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Рішення щодо надзвичайної ситуації у Києві вже прийняли

      -
      КМДА прийняла рішення щодо надзвичайної ситуації / 24 канал

      Режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу уже ввели в Київській, Чернівецькій та Житомирській областях. КМДА уже прийняла рішення щодо надзвичайної ситуації у столиці і озвучить його найближчим часом.

      Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів, що наразі документи проходять юридичні процедури.

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      За словами Поворозника, рішення про надзвичайну ситуацію введено державною надзвичайною комісією по всій території країни ще 10 березня.

      А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва,
      – пояснив він.

      Заступник голови КМДА переконує, що усі заходи, які є за надзвичайної ситуації, у Києві вже впроваджують.

      Зауважимо, що у Києві уже закрили метро, діють певні обмеження щодо громадського транспорту, а також закрили ресторани та кафе.

      Що передбачає режим надзвичайної ситуації?Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.

      Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня. Наразі підтверджено про 26 випадків зараження коронавірусом, з них 3 – летальні.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Надзвичайні ситуації КМДА Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Києва Новини України Новини політики
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