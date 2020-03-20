Рішення щодо надзвичайної ситуації у Києві вже прийняли

Режим надзвичайної ситуації через епідемію коронавірусу уже ввели в Київській, Чернівецькій та Житомирській областях. КМДА уже прийняла рішення щодо надзвичайної ситуації у столиці і озвучить його найближчим часом.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів, що наразі документи проходять юридичні процедури.

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За словами Поворозника, рішення про надзвичайну ситуацію введено державною надзвичайною комісією по всій території країни ще 10 березня.

А ми позавчора підтвердили посилення обмежувальних заходів і ввели надзвичайну ситуацію на території міста Києва,

– пояснив він.

Заступник голови КМДА переконує, що усі заходи, які є за надзвичайної ситуації, у Києві вже впроваджують.

Зауважимо, що у Києві уже закрили метро, діють певні обмеження щодо громадського транспорту, а також закрили ресторани та кафе.

Що передбачає режим надзвичайної ситуації?Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.

Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня. Наразі підтверджено про 26 випадків зараження коронавірусом, з них 3 – летальні.

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