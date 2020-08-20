Криза, яку спричинила пандемія COVID-19, суттєво вплинула на ситуацію з безробіттям в Україні. Відтак з початку запровадження карантину статус безробітного отримали понад 430 тисяч осіб. Це на 67% більше, ніж у 2019 році.

Наразі допомогу по безробіттю отримують 411 тисяч громадян. Такі дані повідомила пресслужба Державного центру зайнятості.

Читайте також Рівень безробіття в Україні в кінці року сягне близько 15%, – експерт про причини

Попри продовження карантину, в країні відновлюється робота підприємств та різних організацій по всій країні. Через це кількість зареєстрованих безробітних поступово зменшується, а також зростає вакансій, поданих до служби зайнятості.

За даними пресслужби, статус безробітного отримали:

у квітні – 149 тисяч;

у травні – 97 тисяч;

у червні – 75 тисяч;

у липні – 68 тисяч.

Які професії користувались найбільшим попитом

Внаслідок співпраці з роботодавцями за останні місяці зросла кількість вакансій у базі даних служби зайнятості. З початку дії карантину вона становила 285 тисяч одиниць.

Найбільшим попитом користувалися:

кваліфіковані робітники з інструментом;

робітники з обслуговування та експлуатації устаткування;

працівники сфери торгівлі та послуг;

некваліфіковані працівники.

Натомість дещо зменшився попит на такі професії, як інспектори, провізори, економісти, інженери та лікарі.

Підтримка малого та середнього бізнесу під час карантину

Також у пресслужбі зазначили, що уряд затвердив алгоритм підтримки малого та середнього бізнесу, аби максимально зберегти робочі місця.

Допомогу з часткового безробіття почали надавати тим, хто змушений був зупинити чи скоротити свою діяльність.

Довідка. Допомога встановлюється за кожну годину, на яку працівникові скоротили тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної сітки або окладу. Однак не більше, ніж розмір мінімальної заробітної плати. Нині це 4723 гривень на місяць.