Рівень безробіття в Україні зріс на 67% за час карантину
Криза, яку спричинила пандемія COVID-19, суттєво вплинула на ситуацію з безробіттям в Україні. Відтак з початку запровадження карантину статус безробітного отримали понад 430 тисяч осіб. Це на 67% більше, ніж у 2019 році.
Наразі допомогу по безробіттю отримують 411 тисяч громадян. Такі дані повідомила пресслужба Державного центру зайнятості.
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Попри продовження карантину, в країні відновлюється робота підприємств та різних організацій по всій країні. Через це кількість зареєстрованих безробітних поступово зменшується, а також зростає вакансій, поданих до служби зайнятості.
За даними пресслужби, статус безробітного отримали:
- у квітні – 149 тисяч;
- у травні – 97 тисяч;
- у червні – 75 тисяч;
- у липні – 68 тисяч.
Які професії користувались найбільшим попитом
Внаслідок співпраці з роботодавцями за останні місяці зросла кількість вакансій у базі даних служби зайнятості. З початку дії карантину вона становила 285 тисяч одиниць.
Найбільшим попитом користувалися:
- кваліфіковані робітники з інструментом;
- робітники з обслуговування та експлуатації устаткування;
- працівники сфери торгівлі та послуг;
- некваліфіковані працівники.
Натомість дещо зменшився попит на такі професії, як інспектори, провізори, економісти, інженери та лікарі.
Підтримка малого та середнього бізнесу під час карантину
Також у пресслужбі зазначили, що уряд затвердив алгоритм підтримки малого та середнього бізнесу, аби максимально зберегти робочі місця.
Допомогу з часткового безробіття почали надавати тим, хто змушений був зупинити чи скоротити свою діяльність.