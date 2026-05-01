В Рівному прогримів вибух: на місто рухався "Шахед"
- 1 травня російські окупанти випустили по Україні безпілотники "Шахед", вибухи чули в Рівному.
- Повітряна тривога в Рівненській області почалася о 13:49, вибух стався майже через годину.
Вдень 1 травня російські окупанти випустили по території України чимало ударних безпілотників типу "Шахед". Вибухи чули й у Рівному.
Про це інформує 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Рівному?
Повітряна тривога у Рівненській області почала лунати о 13:49. Майже за годину прогримів вибух.
Згодом загроза удару поширились і на Дубенський район.
Зауважимо, що о 16:28 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних безпілотників на місто зі сходу.
Де наразі триває загроза удару: дивіться карту
Де ще сьогодні вдень гриміли вибухи?
Російські війська 1 травня масовано атакували цивільне населення України ударними безпілотниками. Вибухи гриміли у декількох регіонах.
Серія гучних вибухів прогриміла у Тернополі. Місто атакували ударні безпілотники. Внаслідок влучань в частини Тернополя зникло електропостачання.
На Вінниччині через атаку дронів зруйновано житловий будинок. За попередніми даними, поранень дістала одна жінка – її доставлено до лікарні.
На Житомир летіло близько 10 ударних безпілотників. У місті було чутно вибухи.