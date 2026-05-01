24 Канал Головні новини В Рівному прогримів вибух: на місто рухався "Шахед"
1 травня, 14:41
Оновлено - 15:03, 1 травня

Діана Подзігун
Основні тези
  • 1 травня російські окупанти випустили по Україні безпілотники "Шахед", вибухи чули в Рівному.
  • Повітряна тривога в Рівненській області почалася о 13:49, вибух стався майже через годину.

Вдень 1 травня російські окупанти випустили по території України чимало ударних безпілотників типу "Шахед". Вибухи чули й у Рівному.

Що відомо про вибухи в Рівному?

Повітряна тривога у Рівненській області почала лунати о 13:49. Майже за годину прогримів вибух. 

Згодом загроза удару поширились і на Дубенський район.

Зауважимо, що о 16:28 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних безпілотників на місто зі сходу.

Де ще сьогодні вдень гриміли вибухи?

  • Російські війська 1 травня масовано атакували цивільне населення України ударними безпілотниками. Вибухи гриміли у декількох регіонах.

  • Серія гучних вибухів прогриміла у Тернополі. Місто атакували ударні безпілотники. Внаслідок влучань в частини Тернополя зникло електропостачання.

  • На Вінниччині через атаку дронів зруйновано житловий будинок. За попередніми даними, поранень дістала одна жінка – її доставлено до лікарні.

  • На Житомир летіло близько 10 ударних безпілотників. У місті було чутно вибухи.

