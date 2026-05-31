У Рівному прогриміли вибухи

Росія продовжує атакувати Україну за допомогою ударних безпілотників, небезпека дісталася й західних областей. Під ударом противника, зокрема, опинилося Рівне.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Дивіться також Ворог знову запустив дрони по Україні: як відпрацювала ППО й де досі зберігається загроза удару

Яка причина вибуху у Рівному?

Спершу повітряну тривогу оголосили для Сарненського району близько 07:25. Згодом небезпека поширилася на Рівненський та Сарненський райони. Орієнтовно о 08:36 у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу.

Там повідомляли про фіксацію ударних безпілотників у північній частині регіону. Згідно з оприлюдненою інформацією, повітряні цілі рухалися у напрямку обласного центру. Незадовго після цього у місті було гучно.

Вибухи чули у всіх районах міста. Пройдіть в укриття,

– пишуть місцеві ЗМІ.

За попередньою інформацією, у місті працює протиповітряна оборона. Згодом у мережі також оприлюднили кадри, на яких видно дим та пожежу, яка здіймається після обстрілу. Додаткових деталей наразі не вказують.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА та балістики для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграмі 24 Каналу.

До слова. уночі вибухи пролунали у межах Дніпра, на місто тоді також рухалася група безпілотників з півдня. Інформацію про загиблих або постраждалих на той момент не надходила, руйнувань, попередньо, теж не було.