Різ Візерспун підловили на прогулянці з екс-чоловіком: фото

Голлівудська актриса Різ Візерспун розлучилася зі своїм першим чоловіком Раяном Філліппом ще 10 років тому, але дружні стосунки зберегла на довгі роки. Причиною цьому стали двоє спільних дітей.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Екс-подружжя журналісти помітили на прогулянці з 14-річним сином Діконом в Лос-Анджелесі. Сім’я мило спілкувалась та приємно проводила час одне з одним.

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Подібні знімки не з’являлись вже декілька років, однак ні Різ, ні Раян не забувають про спільне проведення часу заради їхніх підростаючих дітей – Дікона та Ави.

Варто нагадати, що Різ Уізерспун познайомилася з Раяном Філліппом на вечірці з нагоди свого повноліття. Пара навіть разом знімалась у фільмі "Жорстокі ігри" (1999) і того ж року одружилась. У спільному шлюбі пара прожила 10 років. Причиною розлучення інсайдери видань називали зраду Раяна з актрисою Еббі Корніш, хоч він все заперечував і називав розлучення результатом "занадто раннього шлюбу".



Різ Візерспун і Раян Філліпп у фільмі "Жорстокі ігри"

В актора Раяна згодом народилась ще одна дитина від актриси Алексіс Кнапп, а Різ у 2011 році одружилась на Джимові Тоту та народила від нього сина Теннессі.