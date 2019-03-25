РНБО зняло санкції з Придністровського метзаводу, який контролює близький до Путіна олігарх

На сайті Президента України з'явився указ, який вводить в силу рішення Ради національної безпеки і оборони України про нові антиросійський санкції і всілякі економічні обмеженнях для більш ніж 800 осіб і майже 330 підприємств.

У списку фізичних осіб в основному російські військові.

Як повідомляє телеканал ICTV в програмі "Факти Тижня, 100 хвилин з Оксаною Соколовою", зі списку дивним чином зникло підприємство, пов'язане з російським олігархом, яке працює на російську оборонку.

"Хто ці щасливчики, які позбулися санкцій? Позиція 59 – Йосип Кобзон. Ну тут все зрозуміло. Далі цікавіше. Під номером 721 значиться "Молдавський металургійний завод". Це чи не найбільше підприємство проросійського Придністров'я. Завод контролюється близьким до Путіна олігархом Алішером Усмановим. Ось він дякує російському президенту за черговий орден", – повідомляє телеканал.

За словами авторів матеріалу, серед статку, який зумів заробити мільярдер Усманов, можна відзначити: "Видавничий дім "Комерсант", @mail.ru, компанію "Мегафон", а головне – залізні копальні та металургійні заводи. Вони постачають метал, в тому числі, і для оборонного комплексу Росії, тобто на зброю. І ось з такого заводу Україна знімає санкції, в той час, як просить світ їх посилювати", – говориться в матеріалі.

Як повідомляють журналісти, Молдавський завод має в Україні давній інтерес. Тут він скуповує дефіцитну сировину – металобрухт. Переробляє і нам же продає вже готову продукцію, позбавляючи роботи українські заводи.