Не секрет, що Роберт Фіцо і його політична сила прийшли до влади за сприяння Росії. Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що Кремль допомагав фінансовими та інформаційними ресурсами.

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Чому Фіцо серйозно нервує

Росія добре забезпечує партії, політичні сили чи окремих політиків, які готові домовлятися з Москвою. Саме так Фіцо у 2023 році повернувся до влади та очолив уряд. Не всі ці факти можна довести, але зрозуміло, що з боку Путіна надали ресурс, щоб Фіцо отримав прем'єрське крісло.

Тому він надалі говоритиме все те, що імпонує Кремлю та Владіміру Путіну, звинувачуватиме Україну в агресії Росії, хоча це абсолютно не так. Фіцо думає, що це врятує його ситуацію на тлі протестів,

– зазначив Станіслав Желіховський.

Очевидно, що політик боїться за себе та свою владу, його непокоїть, що протести можуть вийти з-під контролю та зашкодять його владі. Тому він застосовує наративи, які вигідні Росії, та які озвучують її прибічники, наприклад, Віктор Орбан.

Я не виключаю, що він не протримається настільки довго, як Орбан в Угорщині. Через це він нервує і сподівається, що ретрансляція певних заяв його врятує,

– підкреслив експерт-міжнародник.

Але навряд чи це станеться, бо словацький народ починає усвідомлювати, що у 2023 році обрав хибний шлях. Населення хоче змінити політиків, сформувати уряд, який би відповідав інтересам народу.

Для людей Росія є ворогом як і для всього європейського континенту. Заяви про те, що дружба з країною-агресоркою призведе до хороших результатів виглядають абсурдними.

Отже, Братислава повинна зробити все можливе, щоб відмежуватися від впливів Кремля, від російських енергоносіїв. Потрібно переорієнтовуватися на альтернативні ринки та на більшу співпрацю із Заходом, зокрема Україною.

Зауважимо, Роберт Фіцо сказав, що Росія мала причини для нападу, бо "її ввели в оману заявами про розширення НАТО". Президента він звинуватив у небажанні проводити вибори.

Перед тим словацький прем'єр погрожував "заморозити українців", перекривши газ. Так він розкритикував відмову Києва продовжувати транзит російської сировини.