Роберт Дауні-молодший готується до ролі Шерлока Холмса

Знаменитий актор Роберт Дауні-молодший готується до зйомок третьої частини "Шерлока Холмса".

Про це Дауні-молодший написав на своїй сторінці в Twitter.

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Актор розповів, що розпочав підготовку до знімання "Шерлока Холмса – 3".

Треную вираз обличчя Шерлока Холмса,

– зазначив Роберт.

До слова, вперше актор зіграв Шерлока Холмса у 2009 році, а вже в 2011 році вийшло продовження – "Шерлок Холмс: Гра тіней".

Зазначимо, що компанія Warner Bros. вже визначилися з датою виходу третьої частини у прокат: фільм буде доступний в 2020 році. Крім Дауні-молодшого до своєї ролі також повернеться і Джуд Лоу, який грав доктора Ватсона.