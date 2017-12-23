Роботизований екзоскелет українського винахідника переміг на конкурсі Robot Launch 2017

Роботизований екзоскелет, який переміг на Robot Launch 2017, створив 23-річний киянин Антон Головаченко. Його проект зібрав 70% голосів на публічному визначенні переможця. І тепер українець залучає інвестиції на доопрацювання та масове виробництво апарата.

Декілька років тому Головаченко змайстрував з іграшкового конструктора екзоскелет для своєї бабусі. Розробку перетворив у стартап. А тепер його апарат нашпигований найновітнішими сенсорами, та й саму розробку вже навіть хотіли купити за півмільйона доларів.

Екзоскелет складається з 2 модулів, які надягають на ушкоджені кінцівки. Піднімають і опускають руку двигуни. Така конструкція допоможе відновитися після складних переломів чи паралічу.

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На фото: роботизований екзоскелет

Раніше пристрій вмикав пульт, а тепер же достатньо просто напружити або розслабити кисть руки. Антону допомагає його мама – жартома називає себе технічним директором.

Схожих екзоскелетів вже створили доволі багато, однак, винахід Антона, і дешевший, і легший і розумніший. Він без лікаря визначає: потрібно знизити чи збільшити навантаження.