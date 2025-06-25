Що відомо про нову модель

Над розробкою працювала лабораторія DeepMind, котра входить до складу Google. Gemini Robotics On-Device може функціонувати напряму на роботах без потреби в хмарних обчисленнях. Вона заснована на деяких попередніх розробках, випущених у березні, та призначена для керування рухами роботів у реальному часі, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Розробники адаптували модель до конкретних завдань, використовуючи підказки природною мовою. За словами Google, у тестах на продуктивність нова модель майже не поступається хмарному варіанту. Крім того, у бенчмарках вона випередила інші моделі, які працюють без підключення до інтернету, хоча конкретні назви конкурентів компанія не вказала.

У серії демонстраційних відео Google показує, як роботи виконують повсякденні дії – відкриття напою та наливання його в стакан, відкриття упаковки соусу та молока, складання предметів у кошик, робота з пательнею та лопаткою, робота з молотком, складання посуду. Роботи також уміють розстібати блискавки на сумках і складати одяг.

Спочатку модель створювали для роботів серії ALOHA, але згодом адаптували для дворукого Franka FR3 і гуманоїда Apollo від Apptronik. За даними Google, Franka FR3 ефективно виконував завдання навіть у нових сценаріях, з якими не мав справи раніше і яких його не навчали – наприклад, під час збирання компонентів на промисловій лінії.

Вчені DeepMind також представили набір засобів розробки, утиліт і документації для Gemini Robotics, який дозволяє стороннім розробникам навчати своїх роботів за допомогою 50-100 демонстрацій завдань. Це навчання відбувається у фізичному симуляторі MuJoCo, що забезпечує реалістичне моделювання поведінки.