Роботу Центрального залізничного вокзалу Києва зупинили: що трапилось
У приміщеннях вокзалу шукають вибухівку. О 14:20 надійшло анонімне повідомлення про його замінування.
Наразі всіх працівників та пасажирів евакуювали з залізничного вокзалу. Про це інформує пресслужбаа Укрзалізниці.
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Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи,
– мовиться у повідомленні.
В Укрзалізниці просять зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
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