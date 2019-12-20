Роботу Центрального залізничного вокзалу Києва зупинили: що трапилось

У приміщеннях вокзалу шукають вибухівку. О 14:20 надійшло анонімне повідомлення про його замінування.

Наразі всіх працівників та пасажирів евакуювали з залізничного вокзалу. Про це інформує пресслужбаа Укрзалізниці.

Увага! Кабмін посилив відповідальність за фейкові мінування

Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи,

– мовиться у повідомленні.

В Укрзалізниці просять зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.