Сімейна традиція: родичі Рамзана Кадирова регулярно потрапляють у ДТП, нерідко – з жертвами

Журналісти звернули увагу на те, що члени сім’ї або близькі родичі глави Чечні систематично опинялися в центрі серйозних ДТП з тяжкими наслідками. А нещодавня аварія за участю Адама Кадирова – це вже щонайменше четвертий такий випадок.

Інформацію про неодноразові ДТП за участю родичів Кадирова зібрав 24 Канал із посиланням на медіапроєкт Nexta.

Що відомо про ДТП, у яких фігурувало прізвище Кадиров?

Найсвіжіший випадок стався напередодні, 16 січня, у Грозному, коли кортеж 18-річного Адама Кадирова, сина Рамзана, потрапив у масову аварію на високій швидкості в районі імені Путіна, поблизу ресторану "Сафія" на Старопромисловському шосе.

За даними джерел у регіоні, оприлюдненими "Кавказ.Реалії" та опозиційним рухом NIYSO, кортеж рухався з великою швидкістю, коли раптово зіткнувся з перешкодою, що призвело до ланцюгового зіткнення кількох автомобілів.

Адам Кадиров, який, за словами джерел, очолював колону, отримав важкі травми, його стан описували як критичний. Пізніше його евакуювали спеціальним медичним літаком до Москви, де він нібито перебуває в Боткінській лікарні в тяжкому стані, хоча деякі джерела стверджують, що він уже прийшов до тями.

Водночас "Новая газета Европа" повідомляє, що внаслідок зіткнення загинув водій іншої машини, з якою зіткнувся кортеж, а близько 18 – 20 осіб, переважно з оточення Адама, отримали травми різного ступеня тяжкості, хоча більшість виписали вже наступного ранку.

Ще один випадок стався не так давно, у липні 2025 року. Тоді в Грозному племінник Рамзана Ясин Закрієв, який обіймає посаду голови Рахункової палати Чечні, на високій швидкості врізався в автомобіль Lada Priora, де їхала сім'я з двома дітьми.

За даними правозахисного центру "Меморіал" та опозиційного телеграм-каналу NIYSO, Закрієв мчав на великій швидкості, ймовірно, влаштувавши перегони, внаслідок чого сімейний автомобіль вдарився об стовп. Тоді батьки загинули на місці, а діти дістали серйозні травми, включаючи переломи та внутрішні пошкодження.

Сам Закрієв вийшов з аварії неушкодженим, і, попри очевидну провину, проти нього не відкрили кримінальну справу

Ще один резонансний випадок трапився вночі на 5 грудня 2018 року в Грозному, коли двоюрідний брат Рамзана Кадирова Турпал-Алі Ібрагімов, на той час глава Шалінського району, на Mercedes на великій швидкості в'їхав в зустрічний VAZ-2107, де їхала сім'я з трьох осіб.

За повідомленнями місцевих ЗМІ та правозахисників, мати та її маленька дочка загинули миттєво, а батько помер пізніше в лікарні від отриманих травм. Охорона Ібрагімова конфіскувала телефони свідків, щоб уникнути витоку відео, а поліція спочатку заявила, що за кермом був не він, а його родич.

Сам Ібрагімов уникнув відповідальності як за світським законом, так і за адатом (традиційним чеченським звичаєм), і згодом обійняв посаду секретаря Ради безпеки Чечні, де, за чутками, був причетний до позасудових розправ.

А у травні 2008 року помер 13-річний племінник Рамзана Кадирова Турпал-Алі, офіційною причиною смерті тоді назвали "тривалу хворобу". Однак, за даними агентства Regnum та інших джерел, хлопець отримав важкі травми в дорожньо-транспортній пригоді ще 2007 року, після чого тривалий час лікувався в Німеччині. Раніше телевізійні сюжети показували, як у 9-річному віці Турпал-Алі керував автомобілем без номерних знаків, роз'їжджаючи чеченськими селами, що свідчить про відсутність контролю за дітьми в елітних колах.

У якому стані сам Рамзан Кадиров?