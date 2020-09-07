Роксолана Підласа у свої 26 років вже встигла попрацювати в уряді і стати заступником голови економічного комітету парламенту. Народна обраниця поділилась своїми думками про майбутнє певних міністрів, а також оплату праці парламентарів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Рубрика".

"Я не думаю, що ротації в уряді можуть бути пов'язані з місцевими виборами. Ми не обговорювали це на фракції, але з публічних висловлювань я чую про невдоволення економічним блоком. Міністри економіки і фінансів, ввірені їм організації: Держрезерв, податкова, Фонд Держмайна, хоча я підтримую останніх, і Сенниченко (Дмитро Сенниченко, — Глава Фонду), але в цій сфері найбільше невдоволення", – резюмувала депутатка.

Також Підласа поділилася думкою про те, чи варто підвищувати заробітну плату народним обранцям.

"Я була проти підвищення зарплати. Ми це обговорювали і знову ж таки, у депутата повинна бути не мінімалка, звичайно, але адекватна зарплата. І це у всьому світі так. У США в Білому Домі і в міністерствах не супер висока зарплата. Вона достатня, щоб підтримувати нормальний рівень життя. Всі, хто йшов в депутати, знав, куди він йде. Принаймні я це розуміла", – сказала вона.