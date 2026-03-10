Україна пропонувала захист від "Шахедів" 7 місяців тому, але США звернулися лише зараз, – Axios

Близько 7 місяців тому Київ пропонував надати Сполученим Штатам власні випробувані в боях технології для збиття іранських ударних безпілотників. Таку пропозицію українські офіційні особи навіть проілюстрували на презентації у PowerPoint.

Втім, тоді американці не оцінили ініціативу України. Але нещодавно США переглянули своє рішення. Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі Axios з посиланням на джерела.

Чого вартувала помилка США?

Відмова адміністрації Трампа від пропозиції України, як зауважує медіа, вважається одним із найсерйозніших тактичних промахів з початку бомбардувань Ірану 28 лютого. Дешеві іранські дрони спричинили загибель семи військовослужбовців США, а їх перехоплення обійшлося Вашингтону та регіональним союзникам у мільйони доларів.

Якщо й була ключова помилка перед цією війною, то саме ця,

– визнав один із посадовців.

Україна володіє найбільшим у світі досвідом протидії іранським "Шахедам", які масово закуповує Росія та застосовує проти українських міст. За час повномасштабної війни Київ розробив бюджетні дрони-перехоплювачі, датчики та інші системи ППО для ефективного знищення таких БпЛА.

Що саме пропонувала Україна США за зачиненими дверима?

18 серпня на закритій зустрічі в Білому домі Володимир Зеленський запропонував Дональду Трампу дрони-перехоплювачі для посилення партнерства та як подяку за американську підтримку проти російської агресії. Українська делегація тоді показала презентацію з картою Близького Сходу та попередженням про те, що Іран удосконалює свої ударні дрони-камікадзе.

Для протидії загрозі пропонувалося створити "дронові хаби" в Туреччині, Йорданії та країнах Перської затоки. "Ми планували звести "стіни з дронів" разом із радарами та всім необхідним", – розповів український представник.

Очільник Білого дому у відповідь на ініціативу доручив команді вивчити пропозицію, але подальших дій не відбулося. Американський чиновник, який бачив матеріали, зазначив, що частина оточення президента сприйняла Зеленського як надто "самопіарливого" лідера залежної держави, що не заслуговує особливої уваги.

Ми вирішили, що це просто Зеленський у своєму репертуарі. Хтось вирішив не купуватися на це,

– пояснив він.

Чому американці вирішили таки звернутися до України?

Минулого тижня США офіційно звернулися до Києва по допомогу в боротьбі з безпілотниками. В цьому аспекті мовиться про економіку війни.

Зверніть увагу! Іранський "Шахед" коштує 20 – 50 тисяч доларів залежно від модифікації, тоді як українські перехоплювачі значно дешевші.

В матеріалі зазначається, що проблема дорогого перехоплення дешевих цілей за допомогою боєприпасів на мільйони доларів загострилася ще під час боїв із хуситами в Ємені й відтоді лишається критичною. Тепере же це питання актуалізувалося, зважаючи на необхідність країн Перської затоки протистояти ударам Ірану.

Знаючи діловий стиль Трампа, українці подали ідею як бізнес-партнерство. Тобто Київ пропонує американцям доступ до технологій виробництва дронів та антидронових систем в обмін на закупівлю зброї.

Україна пропонувала, що Америка інвестує в розширення виробництва, отримуючи свою частку. За розрахунками презентації, співпраця дозволила б виробити до 20 мільйонів одиниць зброї для забезпечення домінування американських дронів. Через кілька місяців інший чиновник повідомив, що Пентагон планував відправити фахівців до України для вивчення досвіду.

