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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Романчук здобув третє золото для України на чемпіонаті Європи-2018 з плавання

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Михайло Романчук виграв третю медаль на чемпіонаті Європи з плавання
Михайло Романчук виграв третю медаль на чемпіонаті Європи з плавання

Українець Михайло Романчук став переможцем фінального запливу на 800 м вільним стилем на чемпіонаті Європи-2018 у Глазго.

Романчук показав час 7.42:96, випередивши найближчого переслідувача італійця Грегоріо Палтрінєрі більше ніж на дві секунди – 7.45:12. Третім став німець Флоріан Веллброк – 7.45:60.

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Походу дистанції лідирував норвежець Хенрік Крістіансен, але після половини дистанції Романчук пробився на друге місце, а вже через 50 метрів став лідером.

Це вже третя медаль для українця на цих змагань. Дві попередні медалі Романчука: золото на дистанції 400 метрів вільним стилем та срібло на 1500 метрів вільним стилем.

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Теги: Новини спорту плавання
Джерело: 24 Канал
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