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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Ромен Грожан збив бабака під час практики гран-прі Канади

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Пілоти Формули-1 полюють на звірів. Ромен Грожан під час практичних заїздів на гран-прі Канади розчавив бабака, який необачно забрів на трасу. Вини француза тут хоча й не багато, та карму він собі вочевидь зіпсував. Уже на старті кваліфікації у Грожана загорівся двигун, тож у недільній гонці він піде у бій останнім.

З протилежного ж боку пелетону стартуватиме Себастіан Феттель. Німецький пілот приніс команді "Феррарі" перший поул-позишн у Канаді з 2001 року, коли такого ж результату добився легендарний Міхаель Шумахер.

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За спиною феттеля стартуватиме пілот мерседеса Валтері Ботас, а третій результат у кваліфікації показав Макс Ферстапен за кермом ред бул. А от лідер загального заліку Льюїс Хемілтон несподівано опинився тільки на четвертій стартовій позиції.

Теги: Новини України Новини спорту Формула-1
Джерело: 24 канал
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