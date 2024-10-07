Загалом у повітряному просторі навколо Києва українські захисники виявили приблизно півтора десятка російських дронів. Скільки "Шахедів" збили, розповів начальник КМВА Сергій Попко в телеграм-каналі.

Зверніть увагу Атака "Шахедами" триває: де зараз російські дрони

Четверта повітряна атака на Київ з початку жовтня! Як і практично кожної ночі, російська армія знову застосувала безпілотні літальні апарати. На Київ дрони заходили хвилями та з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі й сумарно тривала понад дві години. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені. (Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

