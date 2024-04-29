Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. За його даними, минулось без влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру.

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"Ворог атакував Полтавщину. Звуки вибухів чули в Миргородському районі. На щастя, без постраждалих. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає", – ідеться у повідомленні.

В ОВА подякували Силам оборонам на відбиту атаку.

Попередньо у Повітряних силах попередили про рух ракет у напрямку Миргорода.

"Ще одна ракета курсом на Миргород зі сходу", – повідомляли ПС.