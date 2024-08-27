Якщо раніше Кремль міг диктувати власні умови Україні, то тепер у російської влади з'явилося розуміння, що ситуація змінюється. Детальніше про те, чому Росія зараз боїться перемовин, 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.

Дивіться також Україна має план перемоги у війні: яку роль у ньому відіграє Курська операція

Позиції України значно посилились

Посіпака Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що переговори з Україною нібито "втратити свою актуальність". Хоч ніхто не сприймав серйозно і "готовність" до перемовин, яку раніше висловлювала Росія. Очевидно, що для Кремля – це просто затягування часу, а не бажання встановити мир.

Британська преса правильно написала що поки Україна не стрілятиме по Москві та Петербургу, Росія не почує заклик до переговорів. Так, Курщина дала дуже багато, цей кейс зараз на столі. Але все ж Москва та Петербург – це і є тими двома головами потворного орла (мається на увазі з герба Росії – 24 Канал). Поки туди нічого не прилітатиме – нічого не буде,

– наголосив Микола Давидюк.

Захід, звісно, не дозволить бити власною зброєю по ключових російських містах. Але в України є не лише західна, але й власна зброя. Зокрема, президент Зеленський повідомив, що наша держава уже випробувала свою першу балістичну ракету.

"Україна загалом посилилась настільки, що переговори загалом виглядають для Росії загрозливо. Тому що ставки України підвищились. Особливо за останній рік, коли ми чекали на велику допомогу та створили багато продуктів, адже розуміли, що можемо бути кинути напризволяще. Ми справді зробили багато усього", – зауважив політолог.

Власне, це вигідно не лише тому, що Україна меншою мірою стає залежною від допомоги партнерів та може власною зброєю уражати будь-які об'єкти в Росії. Є й інший бік медалі.

Хай там як, але Росія має дешеву нафту та газ, яка до сьогодні спокушає Захід. Україна ж говорить про принципи, свободу, права людини – не матеріальні, але важливі речі. Але зараз Україні є що протиставити і в матеріальному сенсі.

"У нас є балістика, якщо хочуть, можуть з нами працювати. У нас є різні дрони, різна зброя. І все – ми вже цікаві", – додав Давидюк.