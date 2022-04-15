Про це в ефірі 24 каналу розповів економіст Олег Устенко. За його словами, насамперед мовиться про економічне знищення після того, як каральні заходи у вигляді санкцій колись скасують.

До теми Росія за 2 – 3 роки після перемоги України розпадеться на частини, – правозахисник

Росія схожа у досвіді з Іраном, – економіст

Устенко зауважив, що Росія зараз повністю повторює досвід Ірану, який живе під санкціями з 1979 року. Ба більше, навіть перевищує його, хоч й іранська країна після 43 років під санкціями має набагато гірший рівень життя ще до їхнього запровадження.

Навіть якщо уявити, що десь через декілька десятків років санкції згортатимуть, то все одно Росія економічно буде знищена,

– наголосив економіст.

Він підкреслив, що наразі для держави-терористки мовиться лише про довготривалі санкції, які функціонуватимуть декілька десятиріч.

Проте не варто унеможливлювати те, що в якийсь проміжок часу відбуватимуться зміни. "А він (час для змін у санкціях проти Росії – 24 канал) колись настане", – пояснив він.

Економіст висловився про майбутнє Росії від санкцій: дивіться відео (початок теми з 6:22)