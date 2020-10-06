Росія дає все більше приводів для санкцій, – депутат Європарламенту
За словами Володимира Зеленського, Україна очікує, що головним на порядку денному саміту з Євросоюзом буде питання російських санкцій. Чи зацікавлений ЄС у цьому – читайте далі.
Росія дає все більше приводів вводити проти неї додаткові санкції, про це у прямому ефірі 24 каналу розповів депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічус.
Зверніть увагу Зеленський виступив на саміті Україна – ЄС: основні тези
Він пригадав, зокрема, спробу отруїти російського політика Олексія Навального. "Це все ж таки скандал – застосування бойових реагентів проти опозиціонера. Це немислимо. І все це відбувається в РФ", – зазначив євродепутат.
Позиція ЄС щодо окупаційних дій Росії проти України є чіткою, її навіть не потрібно обговорювати. Адже Євросоюз був на боці України, є та залишатиметься,
– запевнив Ауштрявічус.
"Треба думати, як ми зможемо більше допомогти Україні. Ми партнери і ми бачимо спільну причину для осуду Кремля, а також для дій, направлених проти нього. Адже Кремль всюди розвиває конфлікти та війни", – наголосив політик.
Дивіться повний коментар Пятраса Ауштрявічуса: відео 24 каналу