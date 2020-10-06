6 жовтня у Брюсселі відбувся саміт Україна – ЄС. Делегацію України очолив Володимир Зеленський. Які теми порушив український президент на саміті Україна – ЄС – читайте далі.

Саміт Україна – ЄС: на чому наголошував Зеленський

Відео промови Володимира Зеленського пресслужба ОПУ транслювала в прямому ефір. Про це повідомляє 24 канал.

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Президент зазначив, що цей саміт став першим живим самітом України з країнами-партнерами від початку пандемії коронавірусу.

Зеленський наголосив, що фундаментом відносин України та Євросоюзу є спільні цінності – демократія, верховенство права, гендерна рівність, повага до прав людини.

Боротьба з коронавірусом

Україна обговорила з ЄС поточну ситуацію з коронавірусом. Зеленський подякував Євросоюзу за підтримку в цьому питанні. Український лідер додав, що вакцина проти COVID-19 має стати глобальним надбанням усіх країн.

Війна на Донбасі

Зеленський наголосив, що європейські партнери високо оцінюють зусилля України в імплементації мінських домовленостей. А також вкотре закликають Росію припинити агресію на Донбасі.

Я також отримав запевнення, що санкції Європи будуть діяти до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України,

– додав президент.

За його словами, на саміті також обговорили питання порушення окупантами прав людини у Криму.

Динаміка законодавчих змін в Україні

Зеленський розповів, що Євросоюз позитивно відгукується про законодавство, яке протягом останнього року прийняли в Україні – про банки, ринок землі, децентралізацію, старт роботи Вищого антикорупційного суду.

Безвізу нічого не загрожує

Європейські партнери також запевнили, що безвізовому режиму України нічого не загрожує,

– заявив лідер України.

Він також додав, що Україна виконує усі необхідні критерії ЄС. А коли ситуація з пандемією покращиться, українці знову зможу планувати подорожі в Європу.

Угода про спільний авіаційний простір

Її Україна та ЄС підпишуть на початку 2021 року.

"Що стосується вільного авіаційного простору, то скажу вам чесно, мене запевнили сьогодні колеги, що на початку наступного року ми, нарешті, це зробимо", – сказав президент.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель на саміті Україна – ЄС: дивіться відео

Які угоди підписали на Саміті