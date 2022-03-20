Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких на своїй сторінці у Facebook.

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"Російське командування, яке навіть своїх солдатів кидає на забій, не зважаючи на втрати, до білорусів ставитиметься з ще більшою байдужістю. Неминучі й величезні втрати можуть призвести до серйозних політичних потрясінь у Білорусі, де режим самопроголошеного диктатора фактично тримається на соплях – у сенсі на російських багнетів. Безпосередня участь збройних сил Білорусі у війні проти України з більшою імовірністю потягне негативні наслідки для лукашенківського режиму, ніж для України", – заявив Гладких.

Політолог вважає, що білоруси це розуміють. Тому мають використовувати будь-яку можливість, щоб уникнути відправки в Україну.

"Білоруські військові не можуть не розуміти, що війна проти України та Українського народу не має нічого спільного із захистом білоруської держави та білоруського народу, присягу на вірність яким вони давали. І я не здивуюся, якщо значна частина військовослужбовців збройних сил Білорусі шукатимуть і використовуватимуть будь-яку можливість уникнути відправки в Україну для участі в кровопролитній війні, розв'язаної збожеволілими від своєї кровожерливості рашистами, для яких білоруси не більше, ніж гарматне м'ясо", – наголосив він.

Білоруським військовим не варто ганьбити свою честь участю у війні проти Українського народу, резюмував Валентин Гладких.