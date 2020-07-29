Російський уряд вніс у Держдуму законопроєкт про розширення економічних санкцій проти України. Мовиться про розширення переліку обмежень на окремих людей і компаній, проти яких вже введені санкції.

Про внесення законопроєкту в Державну думу Росії повідомляє місцеве видання ТАСС.

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Він пропонує ввести заборону на прийом грошей платіжним агентом, наприклад банком, і здійснення транскордонних платежів, якщо той, хто має отримати гроші, внесений у санкційний список.

Крім того, законопроєкт зобов'язує російський центробанк представити Мінфіну звіти про діяльність організацій, які здійснюють фінансові операції для тих, хто внесений у санкційний список.

Санкції Росії проти України: коротко