У Росії планують розширення санкцій проти України
Російський уряд вніс у Держдуму законопроєкт про розширення економічних санкцій проти України. Мовиться про розширення переліку обмежень на окремих людей і компаній, проти яких вже введені санкції.
Про внесення законопроєкту в Державну думу Росії повідомляє місцеве видання ТАСС.
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Він пропонує ввести заборону на прийом грошей платіжним агентом, наприклад банком, і здійснення транскордонних платежів, якщо той, хто має отримати гроші, внесений у санкційний список.
Крім того, законопроєкт зобов'язує російський центробанк представити Мінфіну звіти про діяльність організацій, які здійснюють фінансові операції для тих, хто внесений у санкційний список.
Санкції Росії проти України: коротко
- Росія почала вводити санкції проти України невдовзі після свого вторгнення на територію нашої країни. Спершу це були заборони на імпорт певних товарів.
- Згодом у 2018 році російський президент Володимир Путін ввів і персональні санкції проти українських компаній, а також окремих політиків.
- Вони передбачають блокування безготівкових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборону на виведення капіталу за межі РФ.