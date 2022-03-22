Про це розповів Андрій Єрмак, очільник Офісу Президента. Посадовець дав інтерв'ю Королівському інституту міжнародних відносин у Великій Британії.

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На які країни зазіхає Путін

Єрмак наголосив, що зазіхання Росії виходять далеко за межі України. Держава-агресорка претендує на відновлення радянської зони впливу – як у Європі, так і в Азії. Там хочуть зламати усю систему міжнародних відносин й дискредитувати усі наявні безпекові інституції.

Тому наступними можуть бути і Казахстан, й Польща, й країни Балтії, й Словаччина, Молдова чи Грузія,

– застеріг глава ОП.

"Так, знову Молдова та Грузія. Грузія, яка після Саакашвілі знову боїться сказати "криве слово" Москві. Що ж, мабуть, це такий нетривіальний курс Тбілісі на євроінтеграцію", – додав він.

Україна повинна перемогти

Єрмак також зазначив, що "маленькі переможні війни", які не досягають мети, завжди збільшують для Росії ризик соціального вибуху й державного перевороту. Натомість успіх у війні навпаки стабілізує та консервує режим, живить його прагнення до подальших завоювань.

З війни, яку Росія розв'язала проти нас, переможцем має вийти Україна. Ми усі мусимо працювати лише на такий результат,

– підкреслив посадовець.

Раніше в ОП показали загарбницькі наративи Росії, які зводяться до погроз Європі та США. Кремлівські пропагандисти прямо кажуть, що Україна – "лише проміжний етап до захоплення світу".

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