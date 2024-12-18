За словами ексочільник ГУР Олександра Скіпальского, наразі уявлення про свою історичну місію і свою відповідальність сконцентроване не в Генеральному штабі, не в Міністерстві оборони України, а на "передку" , де люди заради своїх дітей, заради майбутнього жертвують життям, передає 24 Канал з посиланням на "Український тиждень".

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"Не хапати — і на "передок", а виховувати"

Також колишній розвідник припустив, що усвідомлення важливості моменту є в окремих представників керівництва. Він пригадав, що Кирило Буданов, розуміючи свою історичну відповідальність, демонстративно нагородив зв’язкову УПА з гаслом "Україна понад усе!".

Скіпальський зауважив, що "за такі лозунги до 2014-го ще в спину кидали "бандєровци", якщо ці заяви робив хтось із керівництва".

Водночас генерал вказав на брак консолідованої та педагогічної роботи в соцмережах чи на телебаченні з боку Міноборони та Генштабу.

"Якби те робилося, це було б фундаментом для мобілізаційної роботи. Не хапати — і на "передок", а виховувати, пояснювати людям, що сьогодні стоїть питання "існування чи асиміляція української нації", – пояснив Скіпальський.

Він зауважив, що якби у 2022 році Росії б вдалося здолати Україну, то українці в глобальному світі були б зовсім асимільовані.

Уся російська верхівка саме на це була налаштована. Вони вже планували розділити українців на три частини. На тих, кого знищать, змусять будувати й відновлювати Росію, і рабів,

– підсумував генерал.

Довідка: Олександр Скіпальський – перший очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Упродовж 1994–1998 років — народний депутат Верховної Ради другого скликання. Член Комітету з питань оборони та державної безпеки. Двічі заступник голови Служби безпеки України (1997–1998, 2006–2007). Почесний голова правління Об’єднання ветеранів розвідки України.