У Росії серйозні проблеми зі стратегічною авіацією: у чому причина

Під час атак по Україні ворог дедалі менше піднімає в небо свої бомбардувальники. Росія має великі проблеми зі стратегічною авіацією.

Про це в етері 24 Каналу зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, пояснивши, що цьому посприяла українська спецоперація "Павутина", коли були завдані ураження по 41 літаку на чотирьох аеродромах Росії.

Дивіться також Нова російська зброя: у Defense Express розібрали, чи зможуть росіяни запускати "Герані" з Су-25

В якому стані стратегічна авіація Росії?

Під час операції "Павутина" був завданий удар по стратегічній авіації ворога. Зі слів Жмайла, це була атака і по ядерній тріаді, адже стратавіація може нести заряд ядерної зброї. Він пояснив, що якщо раніше росіяни могли собі дозволити злетіти з аеродрома "Енгельс-2", який не раз був атакований дронами, то тепер вони відтягнули свою стратегічну авіацію до Іркутська.

Саме там вони накопичують ракетне озброєння, аби ми його не дістали. Коли стратегічна авіація підіймається, то вона прямує декілька годин до пускових рубежів. Запусків крилатої ракети Х-101 стало набагато менше,

– констатував Жмайло.

Російські бомбардувальники здатні нести на собі до 12 ракет Х-101. Після того, як ворожа авіація відстрілялась на старих рубежах, вона швидко сідає заправитися на "Енгельс-2" і повертається в Іркутськ. Жмайло наголосив, що це дуже довга логістика, кожен такий переліт завдає проблем літакам, бо вони вже застарілі.

"Ми бачили за даними моніторингових каналів, що підіймалися борти, але пуски ракет не відбувалися, вони поверталися. Це явно свідчить, що з авіацією щось не так. Тому росіяни намагаються удосконалити її, шукають варіанти. Вони навіть думали, як виробляти нові бомбардувальники. Останній з них, де хоч є готовий корпус літака, був зроблений у 1993 році", – розповів Жмайло.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці прогнозує, що навряд чи росіянам вдасться знову з нуля виготовляти бомбардувальники у короткостроковій перспективі. Підсумовуючи, Жмайло зазначив, що ворог буде вижимати все, що поки може з наявної стратегічної авіації: поки вона літатиме й матиме змогу запускати ракети, він її використовуватиме.

Однак акцент для завдання ударів по Україні ворог робитиме на "Шахедах" і "Герберах", як на масових і дешевих засобах ураження в повітрі. А от на землі зосереджуватиметься на піхоті, бо основна бронетехніка ворога вже знищена. Про розвиток нової високотехнологічної зброї та ривок Росії в цьому напрямку в найближчий час не мовиться.

Які проблеми з авіацією відчуває Росія?