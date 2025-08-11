ГУР дізналося про плани Росії щодо розширення військово-технічної співпраці з Індією. Йдеться про двосторонню взаємодію між країнами у 2025 – 2026 роках.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу.

До теми Торгова суперечка загострюється: Індія відмовляється від американської зброї

Що відомо про розширення військової співпраці Росії та Індії?

За даними розвідки, з 15 по 18 вересня у місті Санкт-Петербург планується проведення четвертого засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці.

Протягом чотирьох днів індійська та російські делегації збираються розробити та погодити плани заходів двосторонньої взаємодії у військовій сфері між Росією та Індією у 2025 – 2026 роках. Зокрема, на зустрічі планують обговорити питання оборонної співпраці, військової підготовки та проведення спільних військових навчань,

– зазначили співрозмовники.

Джерела наголошують, що перемовини відбудуться на базі Центрального військово-морського музею у Санкт-Петербурзі.

"Попри режим повної секретності запланованого заходу, українська розвідка володіє детальною програмою засідання російсько-індійської комісії, одним із пунктів якої є "відвідування індійською делегацією крейсера Аврора", – повідомляють співрозмовники.

Нагадаємо, станом на сьогодні Росія та Індія спільно виробляють крилаті надзвукові ракети PJ-10 BrahMos. Ще один спільний проєкт – це компанія Indo-Russian Rifles Private Limited, яка у 2019 році почала виробництво в Індії автоматів АК-203 для повного переозброєння індійської армії.

До слова, Індія також активно закуповує російські енергоносії, тим самим фактично фінансуючи воєнну машину країни-агресорки проти України. Через це президент США Дональд Трамп вдарив по Індії додатковими митами у розмірі 25%.