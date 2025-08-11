Росія планує розширювати "військово-технічну співпрацю" з Індією, – джерела
- Росія планує розширити військово-технічну співпрацю з Індією у 2025 – 2026 роках, зокрема у сфері оборонної співпраці. Країни хочуть провести спільні військові навчання, кажуть джерела 24 Каналу.
- З 15 по 18 вересня в Санкт-Петербурзі відбудеться засідання російсько-індійської міжурядової комісії, де обговорять плани двосторонньої взаємодії у військовій сфері.
- Попри секретність заходу, українська розвідка володіє детальною програмою засідання, включно із планами відвідування крейсера Аврора індійською делегацією.
ГУР дізналося про плани Росії щодо розширення військово-технічної співпраці з Індією. Йдеться про двосторонню взаємодію між країнами у 2025 – 2026 роках.
Про це повідомляють джерела 24 Каналу.
Що відомо про розширення військової співпраці Росії та Індії?
За даними розвідки, з 15 по 18 вересня у місті Санкт-Петербург планується проведення четвертого засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці.
Протягом чотирьох днів індійська та російські делегації збираються розробити та погодити плани заходів двосторонньої взаємодії у військовій сфері між Росією та Індією у 2025 – 2026 роках. Зокрема, на зустрічі планують обговорити питання оборонної співпраці, військової підготовки та проведення спільних військових навчань,
– зазначили співрозмовники.
Джерела наголошують, що перемовини відбудуться на базі Центрального військово-морського музею у Санкт-Петербурзі.
"Попри режим повної секретності запланованого заходу, українська розвідка володіє детальною програмою засідання російсько-індійської комісії, одним із пунктів якої є "відвідування індійською делегацією крейсера Аврора", – повідомляють співрозмовники.
Нагадаємо, станом на сьогодні Росія та Індія спільно виробляють крилаті надзвукові ракети PJ-10 BrahMos. Ще один спільний проєкт – це компанія Indo-Russian Rifles Private Limited, яка у 2019 році почала виробництво в Індії автоматів АК-203 для повного переозброєння індійської армії.
До слова, Індія також активно закуповує російські енергоносії, тим самим фактично фінансуючи воєнну машину країни-агресорки проти України. Через це президент США Дональд Трамп вдарив по Індії додатковими митами у розмірі 25%.