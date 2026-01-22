Повернути до України одну викрадену Росією дитину коштує 10 000 доларів

Торік до України вдалося повернути 500 дітей, а у 2026 році організації, залучені до цього процесу, сподіваються повернути ще мінімум 1 000. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Yale Humanitarian Research Lab ідентифіковала близько 35 000 викрадених росіянами українських дітей.

Про це, під час панелі в Українському домі в Давосі, заявив співголова фінансового комітету Save Ukraine Ерік Гебайде.

Дивіться також Діти бачили лише прильоти: на Харківщині відкрили безпечний дитячий простір

Скільки коштує повернути викрадених дітей?

"Найвразливіші жертви того, що запустив Путін – це діти та їхні сім'ї. На ранніх етапах війни ми бачили цілеспрямовані спроби захоплення дитячих будинків, обман, примус, шантаж і тиск на батьків, щоб дітей передавали в російські родини. Це формує чітку й визначальну структуру торгівлі людьми", – наголосив Гебайде.

За його словами, повернення дітей можливе завдяки міжнародній підтримці, зокрема фінансуванню з боку громадських і благодійних організацій у різних країнах.

"Десять тисяч доларів на дитину – це приблизна вартість, щоб повернути їх додому. Минулого року нам пощастило отримати фінансування з різних куточків світу. Єврейські федерації в Америці профінансували порятунок майже 200 дітей із 500, яких ми повернули. Цього року ми сподіваємося врятувати тисячу дітей – і на це потрібен приблизно мільйон доларів", – зазначив Гебайде.

Навіщо Росія масово викрадає українських дітей?

Представниця Yale Humanitarian Research Lab Пейдж Фарренкопф повідомила, що її команда документує кожен етап викрадення української дитини. Ця організація ідентифікує дітей, яких викрадає Росія, фіксує кого саме забрали, коли, в який спосіб, у які регіони РФ їх переміщують. А також осіб і структури, які сприяли цим злочинам.

"Росія проводить масову "перепрошивку": дітям кажуть, що України не існує. Їх готують до служби в російській армії – через мілітарні програми, прокремлівські курси або інтеграцію в російську освітню систему після викрадення", – зазначила Фарренкопф.

За даними лабораторії, ідентифіковано орієнтовно 35 000 дітей, вивезених до Росії з початку повномасштабного вторгнення, а також задокументовано незаконне їхнє розміщення у російських сім’ях.

Максим Максимов, Head of Projects ініціативи Bring Kids Back UA, підкреслив, що дії Росії щодо українських дітей мають чітку й послідовну стратегію.

"Спочатку дітей ізолюють – від сімей, учителів, друзів. Потім поступово демонтують ідентичність: бути українцем стає чимось, що треба приховувати. Нові документи, нові "опікуни", а у 14 років – нав'язане російське громадянство. Це спроєктовано, щоб перерізати юридичний і емоційний шлях назад до України", – пояснив він.

За словами Максимова, фінальним етапом стає мілітаризація: коли ідентичність ослаблена, дітей залучають до державних програм із дронами, штурмовими вправами та воєнною ідеологією. Нав'язане громадянство використовується як база для призову, щоб згодом відправити їх воювати проти країни, з якої їх викрали.