Заманювання Білорусі в союзну державу – це всього лише механізм Росії, як обійти міжнародне право. Все для того, аби проявляти агресивну політику, анексувати території та проводити окупацію територій.

Про це експосол України в Білорусі Роман Безсмертний розповів в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі. Проте Лукашенка як президента там вже немає, навряд чи він буде ним надалі.

До теми Чого хоче Кремль – залишити Лукашенка чи розігрівати протести: відповідь Безсмертного

За словами дипломата, зараз вкрай необхідно запустити механізми діалогу, які б призвели до проведення чесних та демократичних виборів. У відповідності до норм ОБСЄ – з присутністю міжнародних спостерігачів, спостерігачів від опозиції тощо.

Він наголосив: якщо для цього навіть потрібно змінити закон, це все одно варто робити. Адже білоруси вже домоглися права вибору. А нинішня ситуація може далі розвиватися за двома сценаріями.

Перший – за допомогою ОБСЄ, в діалозі, сторони приходять до того, що проводяться вибори. Другий – це варіант анексії чи аншлюсу Білорусі Росією,

– пояснив Безсмертний.

"Очевидно, що це питання вирішуватиметься в найближчі дні", – додав колишній посол України в Білорусі.

Про роль України та світу

Безсмертний підкреслив: те, чого вдалося зараз домогтися білорусам у протидії владі, це насамперед заслуга їх стійкості та позиції сусідів, європейських держав. Проте, на жаль, не України.

Україна в цій ситуації могла б відіграти ключову роль. Натомість дуже сором'язливо робила заяви устами президента Зеленського. Вони, на мою думку , були найм'якшими в оцінці драматичний подій у Білорусі,

– зазначив дипломат.

Й додав, що ця ситуація зараз потребує підтримки європейської спільноти та координації дій. А також організації перехідного уряду і досить серйозних дій, які б зупинили Москву від агресивної поведінки щодо Білорусі.

"Більше Лукашенка в Білорусі існувати не буде. Якою буде нова Білорусь – залежить від народу. Потрібно, аби українська влада, зокрема, розуміла: зараз дуже важливою є позиція сусідів щодо проведення чесних демократичних виборів", – підкреслив він.

Повне відео програми "Є питання" за участі Безсмертного: дивіться відео