Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла на брифінгу 18 квітня, що Росія, ймовірно, готує масований удар.

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Що відомо про загрозу атаки росіян

Не можна виключати, що вони готують відтермінований масований ракетний удар типу шокового впливу ближче до своїх сакральних дат. Для Одеси знаковими ще є друге травня та дев'яте травня – знакова дата для росіян. За аналітикою, це цілком ймовірні дати, до яких ворог може підготуватися ретельно,

– запевнила Гуменюк.

Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України пояснила, що нинішнє затишшя на Півдні країни пов'язане в тому числі й з браком ракет "Калібр" у росіян.

Зокрема, використання "Калібрів" ворогом малоймовірне, адже в окупантів цих ракет залишилося мало, проте Росія може завдавати ними точкові удари по важливих об'єктах.

У ЗСУ розповіли, чи є загроза атаки росіян

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 17 квітня, що атаки ракетами Росія використовує як один з пріоритетних способів надавати собі штучну перевагу, коли немає успіхів на полі бою.

За словами посадовиці, Росія готова застосувати зброю, та питання у тому, що вони намагаються економити ракети. Тобто запас ракет у Кремля близький до критичного, та не можна виключати, що вороги таки атакують.

Море вирує дуже сильно, але розслаблятися не слід. Пам'ятаємо, що підводні ракетоносії вони залишали навіть під час шторму на чергуванні,

– пояснила Гуменюк.

Ба більше, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що окупанти використовуватимуть усе те, що буде під рукою. Зокрема, він пояснив, що ракета Х-50 є такою ж, як "Калібри" – тобто може летіти доволі далеко і діставати будь-яку точку Україну.

Росія може активізувати атаки по Україні восени

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що, за їхніми даними, Росія планує у червні 2023 року розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50.

Саме це, за даними розвідки, дасть можливість Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни.