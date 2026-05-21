Путін хоче сховати ядерні ракети на дні моря: у медіа розповіли про загрозу для світу

Країни НАТО уважно стежать за секретним військовим проєктом Росії під назвою "Скіфи" ("Skythen"), який може передбачати розміщення ядерних ракет на морському дні. У центрі уваги спецслужб опинилося російське судно "Звьоздочка", що базується у Северодвінську на Білому морі та здатне транспортувати й встановлювати важке обладнання в арктичних водах.

Детальніше про це йдеться в розслідуванні найбільших регіональних телерадіостанцій Німеччини WDR та NDR. Подробиці передає Tagesschau.

Як Росія збирається розмістити ядерні ракети на дні моря?

Журналісти проаналізували супутникові знімки, російські наукові бази даних, архівні документи та поспілкувалися з військовими й експертами. За їхніми даними, Росія може роками працювати над технологією прихованого розміщення балістичних ракет у спеціальних контейнерах або шахтах на великій глибині.

У разі війни такі установки було б складно виявити або знищити, що потенційно створює серйозні виклики для НАТО. Офіційно ані НАТО, ані російське Міноборони не коментують існування проєкту "Скіфи".

У посольстві Росії в Берліні також заявили, що не мають інформації щодо цього. Зі свого боку військовий експерт і морський офіцер Гельге Адріанс припустив, що Москва може шукати дешевшу альтернативу утриманню дорогого флоту атомних підводних човнів.

За його словами, підводні ракетні шахти могли б дозволити Росії підтримувати ядерне стримування з меншими витратами. Водночас він наголошує, що технологія пов'язана зі значними труднощами – від впливу морських течій і замулення до проблем із живленням, зв'язком і технічним обслуговуванням ракет.

Важливо! За даними джерел у НАТО, у проєкті нібито можуть використовувати спеціально модифіковані ракети "Скіф", створені на основі морської ракети "Синєва", яку застосовують російські підводні човни.

Чим небезпечна ракета "Скіф"?

У ворожих медіа писали, що балістичну ракету донного базування "Скіф" розробляли російські фахівці з Центрального конструкторського бюро морської техніки "Рубін" спільно з Державним ракетним центром імені академіка Макєєва.

Повідомляється, що їхня дальність може сягати кількох тисяч кілометрів, а перші випробування могли відбутися ще кілька років тому.



Росіяни можуть розмістити ракету "Скіф" на дні моря / Фото з росмедіа

За описом концепції, система здатна тривалий час перебувати у режимі очікування на дні моря або океану до отримання команди на запуск.

Після активації ракета може уражати як наземні, так і морські цілі. Передбачається, що підводний човен доставляє ракету "Скіф" у спеціальному пусковому контейнері до визначеної точки базування на морському дні, після чого залишає район.

Сам контейнер має захищати ракету від тиску, підтримувати зв'язок із пунктом управління на суші та виконувати функцію пускової установки. У разі отримання сигналу контейнер, за аналогією з механізмом спливання субмарин, продуває баластні системи, підіймається ближче до поверхні – приблизно до глибини 50 метрів – і вже звідти здійснюється запуск ракети за принципом, схожим на старт із підводного човна.

Чи ховали вже "ядерку" у підводних глибинах і яка є небезпека?

Ідея приховування ядерної зброї в океані не нова. Ще під час Холодної війни США вивчали схожі концепції, зокрема проєкт "Orca", який передбачав розміщення ракетних платформ на дні моря з можливістю запуску у разі війни. Однак Вашингтон зрештою відмовився від такої розробки через технічні складнощі.

У матеріалі також зазначається, що Росія традиційно просуває концепцію так званої "суперзброї". На думку історика Маттіаса Уля, подібні проєкти мають не лише військове, а й психологічне значення – вони покликані демонструвати силу, стримувати супротивників і створювати атмосферу невизначеності.

Водночас ще у 1971 році було укладено міжнародний договір, який забороняє розміщення ядерної зброї на морському дні в міжнародних водах. Проте він не поширюється на територіальні води держав.

Саме тому, якщо проєкт "Скіфи" справді існує, йдеться, ймовірно, про можливе розміщення таких систем у російських водах.

Чи перейшла програма від стадії розробки до реального розгортання – наразі достеменно невідомо. Водночас ще у 2017 році колишній головнокомандувач Повітряно-космічних сил країни-агресорки Віктор Бондарєв заявляв, що ракети "Скіф", які можуть приховуватися на морському дні, вже нібито входять до арсеналу російської армії.

Росія та Білорусь проводять спільні ядерні навчання, за якими уважно стежать у НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс швидко і жорстко відреагує у разі застосування Росією ядерної зброї у війні проти України.

Він підкреслив, що Москва усвідомлює можливі наслідки. "Вони знають, що якщо це станеться, реакція буде руйнівною", – сказав він журналістам.