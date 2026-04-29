Росія нарощує "тіньовий флот" попри західні санкції, – Bloomberg

Попри західні санкції, Росія продовжує розширювати свій так званий "тіньовий флот" для експорту енергоресурсів. Чотири танкери для перевезення скрапленого природного газу нещодавно змінили прапор на російський і, ймовірно, прямують до Арктики.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Куди рухаються судна?

Йдеться про танкери "Космос", "Луч", "Оріон" і "Меркурій".

За даними систем моніторингу судноплавства, вони прямують на північ Атлантичного океану, а один із них вказав пунктом призначення Мурманськ на заході Росії. Поблизу цього порту розташована плавуче газосховище "Саам", яке використовується для зберігання скрапленого газу з проєкту Arctic LNG 2.

Цей проєкт, як і пов'язана з ним інфраструктура, перебуває під санкціями США.

За інформацією суднової бази Equasis, танкери змінили прапор на російський у березні та квітні після попередньої зміни власників. Раніше вони належали компанії Oman Ship Management Co. або її дочірнім структурам.

У Bloomberg зазначають, що ці судна мають характерні ознаки так званого "тіньового флоту". Вони є старішими за більшість танкерів для перевезення скрапленого природного газу, які нині використовуються, а також нещодавно були передані у власність маловідомих компаній через непрозорі посередницькі схеми.

Довідка. "Тіньовим флотом" називають мережу суден, які використовують для обходу міжнародних санкцій, зокрема під час експорту нафти, газу та інших ресурсів. Такі кораблі часто змінюють прапори, власників і компанії-оператори, працюють через офшорні структури та непрозорих посередників.

Варто зазначити, що щонайменше 16 танкерів уже використовувалися для перевезення скрапленого природного газу з російських проєктів, які перебувають під санкціями. Один із таких кораблів у березні зазнав атаки та наразі виведений з експлуатації.

У лютому судна "Космос" і "Луч" перейшли у власність гонконзької компанії Mighty Ocean Shipping Ltd., тоді як "Оріон" і "Меркурій" були передані компанії Celtic Maritime & Trading SA.

