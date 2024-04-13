Такі дії свідчать про те, що ворог зазнав серйозних втрат, а мобілізаційного ресурсу не вистачає. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що окупанти змушені забирати підрозділи з міст їхньої дислокації.

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Яких спеціалістів не вистачає Росії

Свого часу для війни в Арктиці країна-агресорка готувала так звану 200 бригаду, яка мала спеціальне обладнання, пристосоване для ведення боїв на півночі. Ця бригада опинилася в Україні, була декілька разів розбита, але її все одно намагаються утримувати в належному стані,

Бригада специфічна, має специфічне обладнання, напевно, для того, щоб відновлювати ресурс їх і перекидають. Ба більше, ми пригадуємо, що навіть в Москві виставляли Тори – це протиповітряна оборона близького радіусу дії, а ці бійці мали арктичний камуфляж,

– розповів Іван Тимочко.

До того ж в Україну перекинули декілька бригад морської піхоти – це теж висококласні фахівці, які пройшли спеціальну підготовку. Взагалі Північний флот Росії був найкраще оснащений та наповнений спеціалістами.

Наприклад, всі командувачі Військово-морських сил Росії є вихідцями з Північного флоту. Крім цього, розуміємо, що частина моряків, фахівців з морської справи, які вміли ремонтувати судна, зменшилась після того, як ми завдали ударів по Криму, Новоросійську та навіть Балтиці,

– додав Тимочко.

Втрати таких людей тепер треба замінити, а найбільше резервів є саме на Північному флоті. Очевидний позитив в тому, що спеціалістів з питань флоту, судноплавства у Росії залишилося настільки мало, що їх змушені перекидати з інших частин.

Відповідно в певних місцях у Росії з'являються прогалини, нестача людей. Саме це є перевагою для України.

"Росіяни сподіваються, що в найближчому часі їм не доведеться воювати на північному напрямку. Тож очікуємо цих фахівців, бо не одні з них вже приїжджали, але не всі повернулися назад",– зауважив Іван Тимочко.

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