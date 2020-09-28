Чому Росія не може відкрито підтримати Вірменію у конфлікті на Кавказі та які плани має Азербайджан – розповідає військовий експерт.

Російська Федерація буде використовувати таку схему, як на Донбасі, й таємно підтримувати одну зі сторін у конфлікті Вірменії з Азербайджаном. Про це у коментарі для сайту 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Чи справді тримає нейтралітет?

Кремль не буде офіційно підтримувати Вірменію, але до її кордонів вже були відправлені три борти, на яких знаходяться зокрема й зброя, повідомив аналітик. На його думку, Росія не може зараз воювати із Туреччиною, яка підтримує Азербайджан.

Політично Росія буде тримати нейтралітет, оскільки їх позиції на міжнародній арені доволі послабились за останні роки. А Туреччина розмістила підрозділи своє армії в Нахічевані,

– заявив Олег Жданов.

І це є гарантією того, що Росія не вступить у конфлікт, додав він.

Нахічеванська автономна республіка – це територія, яка є азербайджанським анклавом між Туреччиною та Вірменією.

Протистояння РФ-Туреччина

Турецькі війська у цьому регіоні залишились після сумісних навчань з Азербайджаном, повідомив Жданов.

Турки готові відкрито воювати на стороні Азербайджану і це буде стримувати Кремль, – каже він.

Тому Росія буде використовувати вже "обкатану" в Україні схему – "їх там нєт", але неформально буде підживлювати протистояння, підкреслив Жданов.

Також військовий аналітик заявив, що Азербайджан налаштований серйозно й планує повернути свій кордон, який існував у 1991 році.

До цього вони готуються з 1993 року. В Баку, напевно, вирішили, що зараз якраз підходящий для цього час, – зазначив аналітик.

Зі слів експерта, саме вірменська сторона спровокувала конфлікт в Товузі у липні 2020 року: "Вони не розраховували на те, що Генштаб Азербайджану ухвалить рішення про початок повномасштабної контрнаступальної операції. Азербайджан хитро використав провокацію й розпочав наступ".

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