24 Канал пише з посиланням на IISS, що на заводах виробляють твердопаливні ракетні двигуни. Такого висновку дійшли, проаналізувавши супутникові знімки Maxar Technologies, зроблені у липні, вересні та жовтні 2024 року.

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Що відомо нарощення потужностей Росією

Науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Фабіан Гінц написав, що американські посадовці називають це "найамбітнішим розширенням військового виробництва з часів СРСР".

Останні супутникові знімки свідчать про те, що будівельні роботи ведуться в багатьох місцях, включаючи можливу реконструкцію сплячих об'єктів радянських часів і будівництво нової інфраструктури. Ця робота заслуговує на увагу, враховуючи, що за останні 30 років було мало свідчень про розширення чи реконструкцію,

– кажуть в інституті.

Там пояснили, що в Росії тільки у 2023 році, через три десятиліття після розпаду Радянського Союзу, з'явилися значні інвестиції.

Наразі є мало даних про те, які типи двигунів виробляють на території комплексу Бійськ II в Алтайському краї. У презентації компанії пишуть, що там виготовляють двигуни як для радянських балістичних ракет, так і для нових ракет "Булава", які можуть нести ядерну зброю. У документі ЦРУ, який розсекретили, мовиться, що на цьому об'єкті могли виробляти верхню частину корпусу двигуна для ракетного комплексу "Тополь".

Росія намагається розвивати військове виробництво / фото Maxar Technologies

Хоча повідомлення російської преси та розсекречені документи ЦРУ дають певну інформацію про типи двигунів, які історично та зараз вироблялися на цих об'єктах, проте конкретна мета нещодавніх розширень залишається незрозумілою.

Визначення мети ускладнюється ймовірністю того, що в розробку та виробництво двигунів для однієї ракетної системи можуть бути залучені декілька заводів. Ця невизначеність ускладнює можливість точно вказати, до якої саме ракетної програми або категорії належить конкретне розширення,

– зауважив Фабіан Гінц.

За словами фахівця, імпорт балістичних ракет з Ірану та Північної Кореї вказує на те, що виробництво ракет малої дальності у Росії недостатнє, щоб задовольнити потреби росіян для війни проти України.

Своєю чергою розширення потужностей з виробництва твердопаливних двигунів може дати Росії змогу: