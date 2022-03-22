Про це 22 березня повідомили у Генштабі ЗСУ. Окупанти завдавали ракетно-бомбові удари з засобами повітряного нападу по об'єктах військової та цивільної інфраструктури у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

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"Противник здійснив понад 80 літаковильотів, зокрема 29 з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані на території Білорусі", – повідомили у Генштабі.

У ворога проблеми

У ЗСУ розповіли, що для ударів залучали літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації. Також з метою повітряної розвідки ворог залучив 5 літаків-розвідників.

Противник має суттєві проблеми з тиловим забезпеченням майже на всіх напрямках. Крім того, окупаційні війська несуть значні втрати через неналежно організовану систему медичного забезпечення,

– зазначили у Генштабі.

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