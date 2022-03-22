Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента. Відповідний допис він опублікував ввечері 22 березня.

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Сотий літак збили у небі над Маріуполем

"За попередніми даними, є 100-й російський літак. Збитий над Маріуполем", – написав Арестович. Згодом він оновив допис інформацією про 2 збитих літаки ще й над Дніпропетровщиною".

Раніше у Маріупольській мерії розповіли, що українські захисники збили ворожий літак, який нещадно обстрілював місто. Це сталося 22 березня перед 17:00.

У Росії – все менше боєздатних льотчиків

У коментарях Арестович уточнив, що загалом було 350 літаків, призначених для вторгнення в Україну, та лише 150 – 160 відправляли на злочинні завдання. "Але річ не у літаках, а в боєздатних льотчиках. Тепер понад половина – в же вбиті або у полоні", – наголосив він.

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