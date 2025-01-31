Росіяни повторно окупували Новомлинськ на Харківщині. На початку грудня ворог створив там плацдарм, однак Силам оборони тоді вдалося його зачистити, передає 24 Канал із посиланням на карту Deep State.

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Де Росія має успіх на фронті

Також на Куп'янському напрямку ворог має просування у районі Петропавлівки. Противник не полишає спроб повторно захопити Куп'янськ. Крім того, військові розповідали, що ще до Нового року окупанти планували вийти на Куп'янськ-Вузловий.

Яка ситуація у районі Петропавлівки: дивіться на карті

Також загарбники упевнено продовжують рух вперед на Новопавлівському напрямку, який відкриває дорогу до кордонів Дніпропетровської області.

Ворог просунувся біля Рівнополя: дивіться на карті

Противник має просування поблизу Роздольного: дивіться на карті

Запеклі бої точаться у передмісті Покровська. Тут росіяни просунулися біля Янтарного, Баранівки та в Удачному.

Обстановка у Янтарному: дивіться на карті

Ситуація у Баранівці: дивіться на карті

Росія просунулася в Удачному: дивіться на карті

За даними Reuters, російські війська оточують Покровськ, що може дозволити їм наступати на північ чи захід. Окупанти досягли головної залізничної гілки до міста, що може стати плацдармом для подальшого просування. Аналітики вказують на можливість російського наступу на малонаселені рівнини Дніпропетровської області або на північ до промислових міст.