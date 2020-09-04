Росія розширила санкції проти України: у списку – Порошенко та Вакарчук
Уряд Російської Федерації ухвалив рішення розширити список санкцій проти України. Зокрема. у список осіб, проти яких будуть застосовані санкції потрапив п'ятий президент України Петро Порошенко, а також екскерівник партії "Голос" Святослав Вакарчук.
Відповідний документ опублікували на Порталі правової інформації 4 вересня.
Раніше У Росії планують розширення санкцій проти України
Хто потрапив до списку
- Петро Порошенко – 5-й президент України, лідер "ЄС";
- Святослав Вакарчук – ексголова "Голосу";
- Ярослав Железняк – нардеп від "Голосу";
- Михайло Забродський – генерал-лейтенант ЗСУ, нардеп від "ЄС"
- Яна Зінкевич – нардеп від "ЄС";
- Юлія Клименко – нардеп від "Голосу"
- Степан Кубів – ексвіцепрем'єр-міністр України;
- Роман Лозинський – нардеп від "Голосу";
- Ірина Луценко – політикиня, екснардеп;
- Сергій Рахманін – нардеп від "Голосу";
- Кіра Рудик – голова партії "Голос"
- Сергій Тарута – підприємець та політик;
- Софія Федина – нардеп від "Голосу";
- Ахтем Чийгоз – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від "ЄС";
- Ярослав Юрчишин – нардеп від "Голосу";
- Леся Василенко – нардеп від "Голосу";
- Сергій Вельможний – нардеп групи "Довіра";
- Михайло Волинець – український профспілковий діяч;
- Вікторія Гриб – нардеп від "Опозиційного блоку";
- Віталій Данілов – український футбольний функціонер і політик, "Батьківщина";
- Володимир Кабаченко – нардеп, "Батьківщина";
- Роман Костенко – військовослужбовець, нардеп від "Голосу";
- Олексій Кучеренко – політик, ексурядовець;
- Анжеліка Лабунська – правозахисниця та політикиня;
- Сергій Магера – український юрист;
- Муса Магомедов – нардеп, позафракційний;
- Олег Макаров – юрист, нардеп від "Голосу";
- Соломія Бобровська – нардеп від "Голосу";
- Валентин Наливайченко – політик, ексурядовець, нардеп від "Батьківщини";
- Григорій Немиря – нардеп від "Батьківщини";
- Андрій Ніколаєнко – нардеп від «Батьківщини»;
- Андрій Осадчук – нардеп від "Голосу";
- Андрій Пузійчук – нардеп від "Батьківщини";
- Олег Синютка – нардеп від "ЄС";
- Інна Совсун – нардеп від "Голосу";
- Ольга Стефанишина – нардеп від "Голосу";
- Олександр Сухов – нардеп, група "Довіра";
- Руслан Требушкін – нардеп, позафракційний;
- Рустем Умеров – нардеп від "Голосу";
- Олександра Устинова – нардеп від "Голосу";
- Володимир Цабаль – нардеп від "Голосу";
- Михайло Цимбалюк – нардеп від "Батьківщини".
Головне про санкції Росії проти України
- Росія почала вводити санкції проти України невдовзі після свого вторгнення на територію нашої країни. Спершу це були заборони на імпорт певних товарів.
- Згодом у 2018 році російський президент Володимир Путін ввів і персональні санкції проти українських компаній, а також окремих політиків.
- Вони передбачають блокування безготівкових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборону на виведення капіталу за межі РФ.