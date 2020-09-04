Уряд Російської Федерації ухвалив рішення розширити список санкцій проти України. Зокрема. у список осіб, проти яких будуть застосовані санкції потрапив п'ятий президент України Петро Порошенко, а також екскерівник партії "Голос" Святослав Вакарчук.

Відповідний документ опублікували на Порталі правової інформації 4 вересня. Раніше У Росії планують розширення санкцій проти України Хто потрапив до списку Петро Порошенко – 5-й президент України, лідер "ЄС";

Святослав Вакарчук – ексголова "Голосу";

Ярослав Железняк – нардеп від "Голосу";

Михайло Забродський – генерал-лейтенант ЗСУ, нардеп від "ЄС"

Яна Зінкевич – нардеп від "ЄС";

Юлія Клименко – нардеп від "Голосу"

Степан Кубів – ексвіцепрем'єр-міністр України;

Роман Лозинський – нардеп від "Голосу";

Ірина Луценко – політикиня, екснардеп;

Сергій Рахманін – нардеп від "Голосу";

Кіра Рудик – голова партії "Голос"

Сергій Тарута – підприємець та політик;

Софія Федина – нардеп від "Голосу";

Ахтем Чийгоз – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від "ЄС";

Ярослав Юрчишин – нардеп від "Голосу";

Леся Василенко – нардеп від "Голосу";

Сергій Вельможний – нардеп групи "Довіра";

Михайло Волинець – український профспілковий діяч;

Вікторія Гриб – нардеп від "Опозиційного блоку";

Віталій Данілов – український футбольний функціонер і політик, "Батьківщина";

Володимир Кабаченко – нардеп, "Батьківщина";

Роман Костенко – військовослужбовець, нардеп від "Голосу";

Олексій Кучеренко – політик, ексурядовець;

Анжеліка Лабунська – правозахисниця та політикиня;

Сергій Магера – український юрист;

Муса Магомедов – нардеп, позафракційний;

Олег Макаров – юрист, нардеп від "Голосу";

Соломія Бобровська – нардеп від "Голосу";

Валентин Наливайченко – політик, ексурядовець, нардеп від "Батьківщини";

Григорій Немиря – нардеп від "Батьківщини";

Андрій Ніколаєнко – нардеп від «Батьківщини»;

Андрій Осадчук – нардеп від "Голосу";

Андрій Пузійчук – нардеп від "Батьківщини";

Олег Синютка – нардеп від "ЄС";

Інна Совсун – нардеп від "Голосу";

Ольга Стефанишина – нардеп від "Голосу";

Олександр Сухов – нардеп, група "Довіра";

Руслан Требушкін – нардеп, позафракційний;

Рустем Умеров – нардеп від "Голосу";

Олександра Устинова – нардеп від "Голосу";

Володимир Цабаль – нардеп від "Голосу";

Михайло Цимбалюк – нардеп від "Батьківщини". Головне про санкції Росії проти України Росія почала вводити санкції проти України невдовзі після свого вторгнення на територію нашої країни. Спершу це були заборони на імпорт певних товарів.

Згодом у 2018 році російський президент Володимир Путін ввів і персональні санкції проти українських компаній, а також окремих політиків.

Вони передбачають блокування безготівкових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборону на виведення капіталу за межі РФ.