Пряму загрозу з боку флоту ми мінімізували, проте Росія може створити нам проблеми, – Бєлєсков

Цьогорічних літа та осені Україна здійснили кілька блискучих атак на судна Чорноморського флоту Росії. Військовий експерт Микола Бєлєсков розповів, хто наразі панує над морем.

Хоча українські атаки змусили росіян ховати свої кораблі аж у Новоросійську, повністю ліквідувати загрозу з Чорного моря поки не вдалося. Про це розповів старший аналітик фонду "Повернись живим" та аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Росія втратила контроль, а Україна його не перехопила

За словами Бєлєскова, Україна змогла покласти кінець гегемонії Росії над акваторією Чорного моря завдяки низці успіхів. Це й отримання від союзників протикорабельних комплексів Harpoon, повернення острова Зміїний та "вишок Бойка", розробка і застосування "Морських малюків". Втім, зазначив аналітик, наша держава й сама не отримала можливості, аби перехопити ініціативу у Чорному морі.

Пряму загрозу з боку флоту ми мінімізували, росіяни вимушені триматися у районі Севастополя та не виходити з бухти, але бажано витісняти їх надводні кораблі до Новоросійська. У Wall Street Journal нещодавно писали, що рашисти таки вивели частину флоту туди, але чи є це тимчасовою мірою, невідомо,

– наголосив Бєлєсков.

Росія ще створить проблеми

Хоча країна-агресорка вийшла із зернової угоди, Україні таки вдалося налагодити потроху експорт свого зерна без згоди Москви. Однак слід розуміти, що окупанти й надалі створюватимуть труднощі, завдаючи ударів по інфраструктурі, яка потрібна для перевалки зерна. Наша держава вже втратила 280 тисяч тонн зерна, пошкоджень зазнали й елеватори, які використовують для зберігання та вивантаження зерна. Щоб уникнути подальших уражень зернової інфраструктури, потрібно збільшувати спроможності нашої ППО, вважає Бєлєсков.

Атака морськими дронами і втеча російських кораблів з Чорного моря