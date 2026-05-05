Росія вдарила КАБами по підприємствах Запоріжжя: є загиблий і постраждалі

Вдень 5 травня Росія обстріляла Запоріжжя. У місті є влучання.

О 16:07 для Запорізької області була оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою застосування керованих авіаційних бомб. Про небезпеку попереджав глава ОВА Іван Федоров.

Які наслідки атаки на Запоріжжя серед білого дня?

О 16:10 у Запоріжжі пролунали вибухи. Федоров уточнив, що дим, який здіймається над містом, – це наслідки ворожої атаки.

Пізніше глава ОВА розповів, що росіяни вдарили КАБами по кількох підприємствах Запоріжжя.

За словами Федорова, у місті горять автомобілі, магазин та підприємство. Пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.

Внаслідок атаки загинув один чоловік. Також постраждали 8 людей.

О 16:43 у Запоріжжі знову пролунали вибухи. Перед цим до небезпеки КАБів додала ще й загроза ударних безпілотників для міста.

Проблема української ППО

У Повітряних силах фіксують серйозну проблему з ефективністю екіпажів, які мають збивати "Шахеди".

За даними заступника командувача Повітряних сил Павла Єлізарова, із понад 300 екіпажів лише 66 змогли за рік збити 10 і більше дронів.

Водночас близько 170 екіпажів не знищили жодної повітряної цілі.

Це, за словами військового, вказує слабку підготовку частини особового складу.

Єлізаров наголошує, що головна проблема не в нестачі людей чи техніки, а в тому, як саме організована робота і навчання. На його думку, навіть наявного ресурсу достатньо, але його потрібно ефективніше використовувати.

Він також зазначає, що просте збільшення кількості підрозділів не вирішує проблему. Важливіші якість підготовки, правильна структура команд і реальна бойова ефективність, а не формальне розширення частин.