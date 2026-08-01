Росія вдарила по Одесі: є влучання у житловий будинок, постраждав 18-річний хлопець

Вранці 1 серпня Росія атакувала Одесу. У результаті пошкоджено житловий будинок.

Інформацію про влучання підтвердив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Що відомо про атаку?

Насамперед зазначимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА для Одеси з акваторії Чорного моря. За даними місцевих медіа, у багатоповерхівку влетів російський "Шахед" .

Ворог атакував Одесу. Є влучання в житловий будинок. Деталі з'ясовуємо,

– написав Лисак.

Повідомляється, що після прильоту по багатоповерхівці в центрі міста спалахнула пожежа.

Зі свого боку, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що ворог атакував місто ударними дронами. На місці влучання працюють усі екстрені служби.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару постраждав 18-річний хлопець. Його госпіталізували. Тим часом на місці інциденту розгорнули штаб для допомоги мешканцям.

Нагадаємо, що через один із попередніх обстрілів Одеси 31 липня пошкоджено цивільні об'єкти, зокрема територію підприємства, лікарню та коледж. Відомо про двох постраждалих – 43-річного чоловіка та 72-річну працівницю лікарні. Чоловік перебуває у важкому стані, жінка – у стані середньої тяжкості.

А вранці 1 серпня російські війська атакували ударним дроном типу "Шахед" портову інфраструктуру Миколаївщини. Унаслідок удару пошкоджено цивільне судно. На щастя, люди не постраждали.