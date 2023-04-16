Що відбувається на фронті, в тилу, на окупованих територіях та на міжнародній арені – 24 Канал зібрав далі.

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08:22 Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Глава держави зазначив, що це свято – символ перемоги: добра, правди, життя.

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08:04 Українські військові вже ліквідували 182 070 окупантів. Тільки минулої доби наші воїни знищили 520 загарбників.

08:02 Росіяни минулої доби обстріляли населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Під ворожим вогнем перебували Козача Лопань, Куп'янськ, Вовчанськ, Гатище, Дворічна та інші населені пункти. На щастя, обійшлося без постраждалих.

07:58 За 15 квітня росіяни поранили 4 жителів Донеччини. Також вдалося встановити інформацію щодо 2 загиблих і 3 поранених внаслідок ракетного удару по Слов'янську.

07:56 Росіяни обстріляли населений пункт Горохівської громади на Миколаївщині. Також обстрілу із ЗРК С-300 зазнала Снігурівська громада. В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.



У місті Снігурівка в наслідок сьогоднішнього нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією без постраждалих.

07:42 Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Тихо було у всіх містах та районах області.

07:41 Німеччина та Південна Корея домовилися спільно працювати на підтримку України. Обидві сторони висловили занепокоєння з приводу погіршення гуманітарної та економічної ситуації в Україні.

07:20 Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна очікує позитивних новин про літаки F-16 на наступному "Рамштайні". 11 засідання Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн" 21 квітня.

06:00 Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника.

04:30 У ніч Воскресіння Христового росіяни здійснили масовану атаку на Запоріжжі. У Комишувасі постраждала місцева церква. Руйнувань зазнали й будівлі поруч. В обласному центрі ворог поцілив у зелену зону.