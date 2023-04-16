Що відбувається на фронті, в тилу, на окупованих територіях та на міжнародній арені – 24 Канал зібрав далі.

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