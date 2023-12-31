Про це пізно ввечері попередили Сили оборони півдня України. Достеменно невідомо, чи запускатимуть цього разу "Калібри", але варто бути готовими до всього. Відтак, якщо пролунає повітряна тривога – переходьте до укриття і залишайтеся там до відбою.

Читайте також Росія атаку дронами та підняла МіГи напередодні Нового року: по всій країні була тривога

Загроза ракетного удару висока

Отже, у Силах оборони півдня України зазначили, що у Чорному морі 3 надводні ракетоносії – 2 фрегати та малий ракетний корабель. Їхній сумарний залп – до 24 "Калібрів", які окупанти можуть запустити у будь-який момент.

Згодом глава Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив інформацію та наголосив, що "рівень ракетої загрози надзвичайно високий".

Шановні жителі Одещини, дуже прошу: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дослухайтеся та оперативно реагуйте. Бережіть себе,

– закликав Кіпер.

Звернімо увагу! Оскільки це надводні ракетоносії, то у Повітряних силах відразу ж сповістять, коли ворог здійснить запуск. Тож, уважно стежте за повідомленнями та не ігноруйте попередження!

Зауважимо, що станом на 21:45 повітряну тривогу оголосили на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Вінниччині, Хмельниччині, Житомирщині та Рівненщині. Пов'язана вона з атакою "Шахедами". Закликаємо не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях, адже загрозу несуть також збиті дрони-камікадзе. А точніше, їхні уламки.