Росія вночі запустила 265 дронів: скільки вдалося збити й чи є влучання

Ворожі війська продовжують терор міст України. Уночі проти 1 червня росіяни запустили понад 2 сотні безпілотників із різних напрямків.

Попри зусилля сил ППО, подекуди зафіксували влучання. Про відбиття атаки агресора розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Скільки цілей летіло на Україну?

Країна-агресорка била по українських містах дронами типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Усього на Україну летіло 265 дронів із таких напрямків:

Брянськ;

Міллєрово;

Орел;

Приморсько-Ахтарськ;

Гвардійське.

Як відпрацювали сили ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 228 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни,

– йдеться в офіційному повідомленні.

При цьому, влучання 27 ударних безпілотників зафіксовано на 18 локаціях. Також мовиться про падіння уламків БпЛА ще на 12 локаціях.

У Повітряних силах зауважують, що російська атака досі триває, адже в небі над Україною й досі перебувають ворожі дрони.

Збиті цілі / Інфографіка ПС

Нагадаємо, що вночі вибухи фіксували, зокрема, в Одесі, повідомлялося й про постраждалих унаслідок влучання БпЛА в дев'ятиповерхівку.

Також мер Харкова повідомив, що місто атакували 14 "Шахедів". Під ударом опинилися Київський, Слобідський та Основ'янський райони. Там пошкоджено близько 10 будинків – у них переважно вибиті вікна. Двоє харків'ян зазнали гострої реакції на стрес.

Ворог бив і по Запоріжжю. Там зафіксували пошкодження приватного будинку, постраждала жінка.