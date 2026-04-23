Росія застосувала морський дрон проти порту Одеси

Ворожа армія використовує всі способи в боротьбі проти українців. Російський морський безекіпажний катер намагався наблизитися до одного з портів Одеси.

Втім, українські бійці зірвали плани противника. Деталі розповіли у Військово-Морських Силах ЗСУ.

Що відомо про знищення ворожого МБЕКа?

Морський дрон окупантів прямував на один з одеських портів. Його оперативно виявили й знищили бійці Військово-Морських Сил.

На кадрах видно влучання по безпілотному катеру, після якого той вибухає. Тип МБЕКа не вказується.

Ліквідація ворожого безекіпажного катера: дивіться відео

Не дамо ворогу жодного шансу – ні на суші, ні на морі,

– наголосили у ВМС ЗСУ.

Цікаво! Дмитро Плетенчук нещодавно повідомив, що країна-агресорка намагається копіювати українські морські дрони та вивчає цей досвід, однак суттєво відстає через інші пріоритети у розвитку озброєнь. За його словами, обидві сторони вчаться одна в одної, що є типовим для війни, але Україна зберігає технологічну перевагу.



Плетенчук також зазначив, що противник спочатку робив ставку на великий Чорноморський флот, однак реальність війни показала ефективність українських асиметричних рішень, зокрема застосування морських безпілотників.

